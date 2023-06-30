Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 492-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 июня

Международный валютный фонд выделит Украине второй транш на $890 млн. Лидеры стран ЕС договорились продолжить оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что мятеж основателя «Вагнера» Евгения Пригожина «несколько ослабил» президента России Владимира Путина. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:04. На проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2» не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии.

10:03. «Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома»,— сообщил губернатор Брянской области Богомаз.

9:55. Курс евро поднялся выше 96 рублей, впервые с 29 марта 2022 года.

9:54. США должны свести Россию и Украину и добиться мира, время для этого настало, заявил Трамп.

9:38. Доллар на Мосбирже дороже 88 рублей впервые с 29 марта 2022.

9:19. Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.

8:58. Серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили в оперативных службах.

8:58. Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, 1 июля, прибудет с визитом Киев, сообщила газета El Pais.

8:57. Евросоюз (ЕС) планирует использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:57. Недавний опрос показал, что украинцы готовы продолжать военные действия на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев не хотел бы вмешательства в конфликт зарубежных военных.

8:57. Администрация США «активно рассматривает» возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 491-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...