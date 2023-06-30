Что происходит после ввода войск России на Украину. День 492-й

Международный валютный фонд выделит Украине второй транш на $890 млн. Лидеры стран ЕС договорились продолжить оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что мятеж основателя «Вагнера» Евгения Пригожина «несколько ослабил» президента России Владимира Путина. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:04. На проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2» не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии.

10:03. «Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет, повреждены два жилых дома»,— сообщил губернатор Брянской области Богомаз.

9:55. Курс евро поднялся выше 96 рублей, впервые с 29 марта 2022 года.

9:54. США должны свести Россию и Украину и добиться мира, время для этого настало, заявил Трамп.

9:38. Доллар на Мосбирже дороже 88 рублей впервые с 29 марта 2022.

9:19. Tinder перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране.

8:58. Серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили в оперативных службах.

8:58. Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, 1 июля, прибудет с визитом Киев, сообщила газета El Pais.

8:57. Евросоюз (ЕС) планирует использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд.

8:57. Недавний опрос показал, что украинцы готовы продолжать военные действия на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев не хотел бы вмешательства в конфликт зарубежных военных.

8:57. Администрация США «активно рассматривает» возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, сообщает Politico со ссылкой на источники.