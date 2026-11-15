На подходах к Крымскому мосту образовалась пробка из 520 машин

Самый длинный хвост скопился со стороны Керчи, где на ручной досмотр стоят 400 машин. С Таманской стороны очередь насчитывает около 120 транспортных средств. В 9:00 ожидание было заметно меньшим: там стояли 60 машин, а здесь — 310, при этом время ожидания составляло примерно один час.