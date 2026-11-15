На подходах к Крымскому мосту образовалась пробка из 520 машин
Утром на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани образовалась большая пробка — в общей сложности 520 автомобилей. Водители вынуждены ждать досмотра примерно два часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Самый длинный хвост скопился со стороны Керчи, где на ручной досмотр стоят 400 машин. С Таманской стороны очередь насчитывает около 120 транспортных средств. В 9:00 ожидание было заметно меньшим: там стояли 60 машин, а здесь — 310, при этом время ожидания составляло примерно один час.
К 11:00 Telegram-канал сообщил, что движение машин возобновилось. «С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет»,— указано в публикации.