WSJ: США близки к передаче Украине ракет ATACMS с дальностью более 300 км

США близки к тому, чтобы передать Украине ракетные комплексы ATACMS с радиусом поражения более 300 км. Решение ожидает одобрения «на самом высоком уровне», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin.

Собеседники WSJ утверждают, что Украина получила от США положительные сигналы по поводу передачи ATACMS. Отмечается, что Вашингтон планирует объявить о поставках «в ближайшие недели».

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность отправки Украине ракет ATACMS. Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила поставки дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ. Власти США неоднократно заявляли, что не планируют отправлять ATACMS. По информации The Washington Post, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России. Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать такие удары как «полноценное втягивание» США и Великобритании в конфликт.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов