Атаки беспилотников на регионы России 15 ноября. Главное

В Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека — трое мужчин и женщина — получили ранения после падения обломков БПЛА на автомобили на трассе и у автозаправочной станции. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганроге повреждены две электроподстанции. На одной из них возник пожар, другая обслуживает железную дорогу. Из-за повреждения последней обесточены линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка.

В Таганроге введен режим ЧС локального уровня, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Мужчина получил ранение в селе Троицком Неклиновского района после падения обломков беспилотника на территорию производственного цеха. Таким образом, общее число раненых в регионе достигло пяти.

В Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на трассе Р-280. Движение на 64-м километре перекрыли, организованы меры по устранению последствий.

Из-за повреждения контактной сети отменили семь пригородных поездов, еще один состав задержали на три часа. Движение 14 поездов между Ростовом и Таганрогом сократили до станции Морская.