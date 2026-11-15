Атаки беспилотников на регионы России 15 ноября. Главное
Ростовская область
В Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека — трое мужчин и женщина — получили ранения после падения обломков БПЛА на автомобили на трассе и у автозаправочной станции. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Таганроге повреждены две электроподстанции. На одной из них возник пожар, другая обслуживает железную дорогу. Из-за повреждения последней обесточены линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка.
В Таганроге введен режим ЧС локального уровня, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Мужчина получил ранение в селе Троицком Неклиновского района после падения обломков беспилотника на территорию производственного цеха. Таким образом, общее число раненых в регионе достигло пяти.
В Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на трассе Р-280. Движение на 64-м километре перекрыли, организованы меры по устранению последствий.
Из-за повреждения контактной сети отменили семь пригородных поездов, еще один состав задержали на три часа. Движение 14 поездов между Ростовом и Таганрогом сократили до станции Морская.
Всего, по словам губернатора, за ночь над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и рядом районов области уничтожили около 50 беспилотников.
Татарстан
Ранним утром республика подверглась массированной атаке беспилотников. По данным пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили объекты промышленной зоны в Закамье, в том числе в Нижнекамске.
В Нижнекамске также поврежден многоквартирный дом. Его жителей эвакуировали, для них организовали два пункта временного размещения. По данным властей, погибших среди жильцов нет.
Глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших. Они получили ранения средней степени тяжести и проходят лечение в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице. Угрозы их жизни нет.
После атаки в Нижнекамске временно отключили горячее водоснабжение.
Белгородская область
Губернатор Александр Шуваев сообщил о 131 атаке на регион за минувшие сутки. Удары пришлись на 12 округов: зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и пять случаев сброса взрывных устройств с беспилотников.
За сутки над областью сбили и подавили 166 БПЛА. Два мирных жителя пострадали, оба находятся в больнице.
По данным регионального оперштаба, два инфраструктурных объекта получили повреждения: один — в Валуйках, второй — на территории предприятия в Шебекино.
Курская область
По данным губернатора Александра Хинштейна, с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября над регионом уничтожили 154 беспилотника различных типов.
За этот период также зафиксировали 55 артиллерийских обстрелов отселенных районов и три атаки со сбросом взрывных устройств. В хуторе Звягин Рыльского района поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет.
Брянская и Астраханская области
Над Брянской областью за сутки уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
В Астраханской области, по словам губернатора Игоря Бабушкина, за ночь на севере региона сбили 31 беспилотник. Гражданская инфраструктура не повреждена.
Воронежская, Тульская и Ульяновская области
В Воронежской области за ночь уничтожили 28 беспилотников над Воронежем и 12 районами региона. По предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
В Тульской области, по сообщению губернатора Дмитрия Миляева, за ночь сбили пять беспилотников.
Над Ульяновской областью уничтожили семь БПЛА. По словам губернатора Алексея Русских, пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения обломков зафиксировали в Майнском и Николаевском районах.
Общая сводка перехватов
По данным Минобороны России, в период с 20:00 14 ноября до 08:00 15 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 533 беспилотника самолетного типа.
Беспилотники сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ограничения в аэропортах
Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Сочи, Ульяновска и Чебоксар.