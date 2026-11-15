Лавров объяснил стремление Европы вернуться к переговорам по Украине

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились привлечь европейские страны к обсуждению урегулирования. По его оценке, участие ЕС необходимо для формирования будущей системы безопасности в Европе. На этом фоне в Евросоюзе вновь обсуждают, кто мог бы представлять объединение в диалоге с российской стороной. Этот вопрос также рассматривался на неформальной встрече европейских лидеров в Дублине.