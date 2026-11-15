Лавров объяснил стремление Европы вернуться к переговорам по Украине
Европейские страны активизировали попытки добиться участия в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, поскольку опасаются остаться за пределами переговорного процесса. Такую оценку высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, в Европе осознают, что основные обсуждения будущего урегулирования могут пройти без их непосредственного участия. Этим Лавров объяснил возросший интерес европейских государств к возобновлению контактов с Москвой и включению в переговорный формат.
Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились привлечь европейские страны к обсуждению урегулирования. По его оценке, участие ЕС необходимо для формирования будущей системы безопасности в Европе. На этом фоне в Евросоюзе вновь обсуждают, кто мог бы представлять объединение в диалоге с российской стороной. Этот вопрос также рассматривался на неформальной встрече европейских лидеров в Дублине.