Минобороны сообщило об ударах по военным объектам и инфраструктуре Украины
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и объектам инфраструктуры, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия. Под удары также попали производственные площадки по сборке БПЛА, места хранения и запуска беспилотников, а также энергетические и транспортные объекты. Помимо этого, российские военные атаковали пункты временного размещения украинских подразделений в 149 районах.
За тот же период российские средства ПВО, как утверждает Минобороны, уничтожили 1 065 беспилотников самолетного типа, три управляемые авиабомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.