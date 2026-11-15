Минобороны сообщило об ударах по военным объектам и инфраструктуре Украины

По информации ведомства, для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия. Под удары также попали производственные площадки по сборке БПЛА, места хранения и запуска беспилотников, а также энергетические и транспортные объекты. Помимо этого, российские военные атаковали пункты временного размещения украинских подразделений в 149 районах.