Минобороны сообщило об уничтожении более 1 тыс. беспилотников за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за последние 24 часа перехватили 1 065 беспилотников самолетного типа, три управляемые авиабомбы и реактивный снаряд для американской системы залпового огня HIMARS. Такие данные привело Министерство обороны России.
Наиболее интенсивная атака беспилотников пришлась на ночь с 14 на 15 ноября. В период с 20:00 до 8:00 мск дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили над российскими регионами 533 воздушные цели самолетного типа.
Кроме того, по информации военного ведомства, российские силы нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Черноморска и сухогрузу, который, как утверждается, доставлял военные грузы в одесский порт.