Работников по зиме посчитают

Но массовость обычно касается так называемых массовых профессий — а у нас в них сосредоточен весь дефицит. Это рабочие промышленности и стройки, а также рядовые позиции в ритейле: кассиры, продавцы, консультанты и так далее. Компании заинтересованы в кадрах и не всегда могут быстро закрыть свои вакансии, потому что люди, которые выходят сейчас на рынок труда, приходят за более выгодными предложениями, повышением уровня зарплаты. А работодатели в свою очередь приходят с целью сэкономить фонд оплаты труда.