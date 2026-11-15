Работников по зиме посчитают
Кого коснутся увольнения в 2027 году и стоит ли их ждать
Бизнес будет вынужден сокращать сотрудников. По крайней мере, такой прогноз на 2027 год озвучил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, удержание ключевой ставки на уровне 14% создает риски, включая увольнения на предприятиях. При этом смягчения денежно-кредитной политики не стоит ждать как минимум до февраля 2027-го.
Сокращать сотрудников прежде всего будут компании, которые ранее ввели трех- или четырехдневные рабочие недели, добавил Александр Шохин. Опасения главы РСПП разделяет профессор Финансового университета Александр Сафонов:
«На сегодняшний день на рынке труда продолжается постепенная оптимизация численности персонала. Все это связано, естественно, с крайне низким экономическим ростом, но и с очень дорогими инвестиционными ресурсами, что приводит к затруднению начала каких-то новых бизнесов или повышения производительности труда. За счет интенсификации труда все предприятия уже все что могли сделали. Теперь можно было бы повышать производительность только за счет новых каких-то технологий, оборудования, но это стоит крайне дорого.
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Инфляция и ключевая ставка
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Ключевая ставка Годовая инфляция
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Второй момент: ограничения, связанные с ипотечным кредитованием, приведут, естественно, к тому, что меньше жилья будет вводиться в строительство и эксплуатацию. А с этим связаны другие отрасли, естественно. Это и металлургия, и строительные материалы, энергетика и перевозки. Поэтому, безусловно, основания у Шохина делать такой прогноз, конечно, есть».
Сейчас вакансий меньше, чем в 2025 году. Причем резюме становится только больше, отмечают рекрутеры. Сильнее всего конкуренция в сферах IT, маркетинга, рекламы, PR и финансов. В некоторых отраслях на одно место претендуют около 25 специалистов.
Впрочем, компании все равно жалуются на дефицит подходящих кандидатов, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова:
«Прогнозирование ситуации на российском рынке труда обычно бесполезно. Сокращения могут начаться и раньше 2027-го и быть спровоцированы какими-то событиями. Но пока я не вижу никаких предвестников, которые говорили бы, что нас они действительно ждут. Да, работодатели постоянно занимаются оптимизацией штата. И экономическая ситуация для компаний не самая благоприятная, поэтому придется бороться за то, чтобы в штате были только эффективные сотрудники.
Но массовость обычно касается так называемых массовых профессий — а у нас в них сосредоточен весь дефицит. Это рабочие промышленности и стройки, а также рядовые позиции в ритейле: кассиры, продавцы, консультанты и так далее. Компании заинтересованы в кадрах и не всегда могут быстро закрыть свои вакансии, потому что люди, которые выходят сейчас на рынок труда, приходят за более выгодными предложениями, повышением уровня зарплаты. А работодатели в свою очередь приходят с целью сэкономить фонд оплаты труда.
Мы фиксируем приостановку масштабного роста зарплат. По нескольким сферам видим, что фактического роста нет: инфляция съедает разницу. Но до каких-то отрицательных значений, абсолютного отсутствия плюсов в зарплатах тоже мы не наблюдаем. Есть отдельные позиции, где работодатели не готовы платить больше. Это обычно позиции низового уровня, там, где сейчас заменяют персонал искусственным интеллектом, но это все равно не принимает масштабы глобальные. Основу нашей экономики составляют совсем другие позиции».
В апреле 2026-го глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что безработица в России останется низкой в ближайшие три года. Тогда же Владимир Путин заявил, что показатель держится на уровне 2,1%. По словам президента России, это говорит о переменах на рынке труда, в том числе о росте гибкой платформенной занятости.