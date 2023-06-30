Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский поручил усилить граничащее с Белоруссией северное направление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе ставки верховного главнокомандующего обсуждалась ситуация в Белоруссии в связи с приходом в республику бойцов ЧВК «Вагнер». По итогу главкому ВСУ Валерию Залужному поручено усилить северное направление.

Как написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, доклады по ситуации в Белоруссии подготовили: разведка, Служба безопасности Украины, а также Госпогранслужба. «Решением ставки — главкому Залужному и командующему ''Север'' Наеву (командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.— ''Ъ'') — выполнить комплекс мер по усилению этого направления»,— написал он.

24 июня ситуация с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который объявил о «марше справедливости» на Москву, урегулировалась при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как позднее сообщала его пресс-служба, а также Кремль, согласно договоренности, Евгений Пригожин уедет в Белоруссию, а в России с него снимут обвинения в призыве к вооруженному мятежу.

Вместе с тем президент России Владимир Путин говорил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» есть выбор: подписать контракт с Минобороны, оставить службу или уехать в Белоруссию. Александр Лукашенко заверил, что в стране не будет лагерей частной военной компании. При этом он надеется, что бойцы ЧВК «Вагнер» помогут с обучением белорусских военных на основе опыта спецоперации.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...