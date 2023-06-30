Зеленский поручил усилить граничащее с Белоруссией северное направление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе ставки верховного главнокомандующего обсуждалась ситуация в Белоруссии в связи с приходом в республику бойцов ЧВК «Вагнер». По итогу главкому ВСУ Валерию Залужному поручено усилить северное направление.

Как написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, доклады по ситуации в Белоруссии подготовили: разведка, Служба безопасности Украины, а также Госпогранслужба. «Решением ставки — главкому Залужному и командующему ''Север'' Наеву (командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.— ''Ъ'') — выполнить комплекс мер по усилению этого направления»,— написал он.

24 июня ситуация с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который объявил о «марше справедливости» на Москву, урегулировалась при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как позднее сообщала его пресс-служба, а также Кремль, согласно договоренности, Евгений Пригожин уедет в Белоруссию, а в России с него снимут обвинения в призыве к вооруженному мятежу.

Вместе с тем президент России Владимир Путин говорил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» есть выбор: подписать контракт с Минобороны, оставить службу или уехать в Белоруссию. Александр Лукашенко заверил, что в стране не будет лагерей частной военной компании. При этом он надеется, что бойцы ЧВК «Вагнер» помогут с обучением белорусских военных на основе опыта спецоперации.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян