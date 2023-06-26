Путин: бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться к семье

Президент России Владимир Путин заявил, что во время событий 23–25 июня бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную. По его словам, бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, те, кто откажется, преследоваться не будут, они могут уйти в Белоруссию.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас»,— сказал господин Путин, обращаясь к россиянам в эфире «Первого канала».

Он поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», приняв «единственно правильное решение». Также он выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

Глава государства заявил, что вооруженный мятеж подавили бы «в любом случае», а организаторы мятежа «не могли этого не понимать», «несмотря на утерю адекватности». Об организаторах он также сказал, что они «предали страну, свой народ» и тех, кого «втянули в преступление». «Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего»,— заявил Владимир Путин.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. бойцов отправляются на Москву с целью «разобраться». Против него возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. К утру 24 июня стало известно о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. В тот же день Владимир Путин в обращении к россиянам призвал участников мятежа «прекратить участие в преступных действиях». Он пообещал, что бойцы ЧВК «понесут неминуемое наказание».

Вслед за этим Евгений Пригожин отказался «прийти с повинной». К вечеру пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент договорился с основателем ЧВК «Вагнер» об урегулировании конфликта. Позднее господин Пригожин подтвердил, что его бойцы уйдут в полевые лагеря. Сам он, как сообщали в Кремле, отправится в Белоруссию, уголовное дело будет прекращено. Как выяснил «Ъ», к 26 июня Евгений Пригожин все еще остается под следствием.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян