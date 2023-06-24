Минск остановил поход на Москву

Утро 24 июня у ряда лидеров постсоветского пространство началось с телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России проинформировал о мятеже ЧВК «Вагнер» коллег из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Позднее список ознакомленных с ситуацией лично господином Путиным пополнился президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Примечательно, что все четверо собеседников российского президента в недавнем прошлом сталкивались с массовыми протестами и волнениями в своих странах. Под вечер выяснилось, что белорусский лидер Александр Лукашенко весь день вел переговоры с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным и в итоге смог договориться о прекращении движения колонны ЧВК на Москву. Тем не менее международное сообщество продолжает следить за развитием ситуации, а ряд стран рекомендовал своим гражданам не посещать Россию или хотя бы ее южные регионы.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ближний периметр

Международная реакция на разворачивающийся в России мятеж ЧВК «Вагнер» не заставила себя ждать. Одними из первых, кто лично узнал о происходящем от Владимира Путина, стали главы трех соседних государств. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, господин Путин провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Москва каких-то особых подробностей прошедших бесед раскрывать не стала. Тем не менее примечательно, что все три упомянутых лидера в недавнем прошлом переживали в своих странах события, связанные с масштабными протестами и серьезными волнениями.

Так, Александр Лукашенко — лидер ближайшего союзника России, партнера по Союзному государству, ОДКБ и ЕАЭС — столкнулся с прокатившимися по всей стране протестными акциями в августе 2020 — феврале 2021-го, после президентских выборов в Белоруссии, которые он, по официальным данным, выиграл. Шавкату Мирзиёеву — президенту Узбекистана — в июле 2022 года пришлось заниматься умиротворением одного из регионов республики, Каракалпакстана, где местные жители устроили массовые беспорядки из-за одной из предложенных поправок в конституцию. Касым-Жомарт Токаев и вовсе 6 января 2022-го был вынужден запросить союзников по ОДКБ направить вооруженные силы в Казахстан для помощи в подавлении массовых протестов, охвативших страну с начала года.

Примечательно, что белорусский и узбекский лидеры тоже не стали приводить подробностей разговора с Владимиром Путиным. Пресс-служба Александра Лукашенко лишь подчеркнула, что разговор состоялся по инициативе российского президента.

«Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси»,— говорилось в ее сообщении. В Астане раскрыли чуть больше подробностей. Пресс-служба господина Токаева отметила, что президент Казахстана заверил господина Путина, что «происходящие события — это внутреннее дело России». «Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития»,— сказал казахстанский лидер. Отмечается, что президент РФ «поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации».

О том, чтобы предоставить помощь России по линии ОДКБ, пока никто не говорил. Впрочем, что об этом думают и другие участники военного блока — Армения, Киргизия и Таджикистан, оперативно не сообщалось.

Между тем к середине дня Минск от имени Совета безопасности республики выпустил весьма обеспокоенное специальное заявление. «Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира. Белорусы и россияне — братские народы… Мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу… Это может привести к катастрофе… На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России»,— подчеркнул СБ Белоруссии.

Минск привал «к голосу разума» и заверил, что «белорусский народ всегда был и будет с Россией».

К вечеру пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Как утверждают в Минске, господин Пригожин принял предложение господина Лукашенко «об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». «На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации»,— заверила пресс-служба президента республики.

Первым лидером вне пределов бывшего СССР с Владимиром Путиным связался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также в 2016 году переживший попытку военного переворота. Как заявили в Кремле, телефонный разговор произошел «по инициативе турецкой стороны», а господин Эрдоган «выразил полную поддержку шагам российского руководства». Анкара подтвердила беседу и добавила, что Турция готова «к посильному вкладу в скорейшее обеспечение спокойствия в РФ».

Тем временем соседние государства не только отнеслись с «пониманием» к происходящему, но и срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Так, посольство Узбекистана в Москве посоветовало соотечественникам не посещать приграничные районы РФ и Украины, избегать массового скопления людей и «строго руководствоваться действующими на территории России правилами общественной безопасности». Там отметили, что все диппредставительства республики на российской территории функционируют в полном рабочем режиме.

С аналогичным обращением к гражданам выступило и посольство Таджикистана. Дипмиссия Киргизии также выпустила заявления и призвала «при необходимости незамедлительно связаться с посольством Республики Кыргызстан в РФ». Посольство Казахстана ко всему прочему «настоятельно попросило» всех своих граждан, находящихся в России, встать на консульский учет и пообещало любую необходимую помощь. МИД Армении отдельно сообщил, что консульство республики в Ростове-на-Дону работает «в обычном режиме».

Дальние рубежи

Президент США Джо Байден был проинформирован о происходящем в России еще в ночь на субботу по московскому времени. В Белом доме 24 июня заявили, что мониторят ситуацию и консультируются с союзниками и партнерами. Вечером по московскому времени в субботу администрация американского президента сообщила, что господин Байден провел переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украине».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министрами иностранных дел стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии), а также представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. «США будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации. Господин Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится»,— заявил по итогам этих звонков глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Каких-то рекомендаций для находящихся на территории России граждан США Госдепартамент в эти дни не выпускал, что, вероятно, связано с тем, что власти США давно просили всех американцев покинуть РФ.

Жозеп Боррель, в свою очередь, сообщил, что обсудил ситуацию в России с целым рядом коллег из стран ЕС, а также «активировал» центр кризисного реагирования в Брюсселе.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в субботу также созвонилась с коллегами по «семерке». В Берлине был созван кризисный штаб федерального правительства. МИД Германии в субботу обновил рекомендации для поездок в Россию: посещать ее гражданам ФРГ сейчас не рекомендуется. Тем, кто уже находится на территории РФ, советуют воздержаться от поездок в некоторые административные районы (Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край).

«В связи с текущими событиями следует избегать указанных административных районов и, в частности, города Ростова и его окрестностей. В Москве государственные объекты, особенно военные, следует обходить на большом расстоянии. До дальнейшего уведомления следует избегать центра города. Указания российских органов безопасности должны выполняться в обязательном порядке»,— говорится на сайте МИД ФРГ. Гражданам рекомендовано ознакомиться с расположением укрытий (в том числе найти ближайшие станции метро) и инструкциями гражданской обороны России, и при звуке сирен тревоги проследовать к ним. Также их призывают зарегистрироваться в кризисном штабе при посольстве ФРГ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу также провел заседание чрезвычайного правительственного комитета для обсуждения ситуации в России. Согласно обновленной в субботу информации на сайте МИД Великобритании, гражданам Содружества рекомендовано воздержаться «от любых поездок по России». Власти Великобритании предупреждают о том, что в ближайшее время может не хватать доступных вариантов перелета из России в Великобританию, и советуют гражданам рассмотреть все остающиеся варианты коммерческих рейсов.«Ваша туристическая страховка может быть аннулирована, если вы путешествуете вопреки этим рекомендациям,— предупреждают власти страны.— Консульская поддержка также сильно ограничена в тех случаях, когда Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщили в Елисейском дворце, «пристально следит за ситуацией», но «остается сконцентрированным на поддержке Украины» (цитата по агентству AFP). В МИД Франции в субботу сообщили, что ведомство совместно с французским посольством в Москве «внимательно следит за событиями в России и полностью вовлечено в обеспечение безопасности французских граждан, находящихся в стране, а также дипломатического и консульского персонала».

В офисе премьер-министра Италии также сказали журналистам, что госпожа Мелони получает всю информацию о событиях в РФ, которые, как убеждены в Риме, «показывают, что нападение России на Украину вызывает нестабильность внутри самой России» (цитата по Reuters).

Ряд стран—членов Евросоюза, граничащих с Россией, заявили об усилении охраны границ, в том числе с привлечением армии.

Латвия, Литва и Эстония координируют усилия в этом направлении. Они предупредили, что не намерены выдавать россиянам, желающим покинуть страну, гуманитарные визы в обход жестких ограничений, действующих с осени прошлого года.

Президент Польши Анджей Дуда провел серию экстренных совещаний с главами разных госструктур, отвечающих за обеспечение безопасности, в том числе за охрану границы. Польская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Власти всех перечисленных стран настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Власти Финляндии также призвали своих граждан воздержаться от поездок в РФ, а уже находящимся в России финнам рекомендовали не посещать южные регионы страны. «Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идет о внутренних российских делах, за которыми пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента (РФ Владимира.— “Ъ”) Путина доказывает, насколько серьезна сложившаяся ситуация»,— заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью местным СМИ (цитата по «РИА Новости»).

Власти Украины на происходящее в России отреагировали с нескрываемым злорадством. Президент Владимир Зеленский заявил, что власти РФ сами виновны в том, как все развивается. По его словам, нынешняя ситуация выявила слабость России. «И чем дольше Россия будет удерживать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем она испытает позже»,— заявил он. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «любая проблема в тылу врага отвечает нашим (украинским.— “Ъ”) интересам».

Отреагировали на события в России и власти целого ряда стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки.

В МИД Ирана сказали, что происходящее является внутренним делом России, и подчеркнули, что поддерживают верховенство закона на всей территории РФ. В МИД Бахрейна заявили о «важности поддержания стабильности под руководством президента Владимира Путина».

В МИД Катара сообщили, что власти страны «с большой тревогой следят за развитием ситуации в Российской Федерации, возникшей в результате мятежа против армии, и призывают проявлять максимальную сдержанность, руководствоваться голосом разума и оградить мирных жителей от последствий конфронтации» (цитата по агентству ТАСС). Кроме того, в ведомстве предупредили, что «ухудшение ситуации в России и на Украине будет иметь негативные последствия для международного мира и безопасности, а также для поставок продовольствия и энергоносителей».

МИД Вьетнама поручил посольству и представительствам в РФ «внимательно следить за развитием ситуации и подготовить планы по защите и поддержке представителей вьетнамской общины при необходимости». Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства страны, цитаты из которого приводит ТАСС.

Вьетнамский МИД рекомендует своим гражданам, находящимся в южных российских городах и в Москве, «соблюдать законы и указания местных властей, оставаться дома, ограничить участие в массовых мероприятиях и не совершать дальние поездки по территории России». «Тем, кто планирует в ближайшее время посетить Белгород, Брянск, Воронеж, Курск и Ростов-на-Дону, следует учитывать фактор безопасности таких поездок и, по возможности, отказаться от них, если в этом нет крайней необходимости»,— сказано в документе.

Что касается МИД России, то в субботу он предостерег страны Запада «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

«Российское общество решительно поддерживает президента, а мятеж заговорщиков играет на руку внешним врагам РФ,— говорится в заявлении министерства.— В ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского».

При этом в ведомстве добавили, что высоко ценят понимание принципиальной позиции России ее союзниками и зарубежными партнерами, которое, как сказано в сообщении, власти РФ уже сейчас в полной мере ощущают.

Алексей Забродин, Елена Черненко