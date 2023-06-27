Лукашенко: в Белоруссии не строят лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», но помогут им с размещением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране пока не строят полевые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, наемникам предложили одну из заброшенных частей и при необходимости власти помогут им с размещением.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет. ...Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься»,— сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу (цитата по БЕЛТА).

Глава государства заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК «Вагнер». «Я думаю, их (пунктов набора.— “Ъ”) не будет никогда. ... А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу»,— отметил президент.

Александр Лукашенко подтвердил прибытие основателя ЧВК Евгения Пригожина в Белоруссию. По его словам, силы «Вагнера» будут находиться в Белоруссии за свой счет. Как сообщил президент, министр обороны его страны Виктор Хренин говорил, что ему бы не помешало бы в армии такое подразделение, как «Вагнер». Александр Лукашенко считает, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен его военным.

Вечером 24 июня, когда Евгений Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко объявил об отводе своих наемников в полевые лагеря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Эрдни Кагалтынов