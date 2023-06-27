Лукашенко надеется, что ЧВК «Вагнер» поможет с обучением белорусских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего». По его мнению, их боевой опыт будет полезен белорусской стороне. Он поднял эту тему, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко заявил, что белорусские власти «прагматично подходят» к ситуации с ЧВК «Вагнер». «Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли»,— сказал президент республики (цитата по БЕЛТА).

По словам Александра Лукашенко, командиры ЧВК «Вагнер» также могли бы рассказать про оружие — «какое хорошо работало, какое — нет». «И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим»,— добавил он.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Господин Пригожин, по неподтвержденным данным, прилетел в Минск. Господин Лукашенко считает, что изначально «ситуацию упустили», а потом «думали, что рассосется».

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Лаура Кеффер