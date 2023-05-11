CNN: Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км

По данным источников CNN среди высокопоставленных чиновников, Соединенное Королевство передало Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. Дальность поражения этой ракеты составляет 250 км. Это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Как отмечает CNN, теоретически Storm Shadow может наносить удары в глубь подконтрольной России территории. Неназванный западный чиновник сообщил телеканалу, что страны Запада получили гарантии от Украины, что ракеты будут использоваться только для ударов по целям на территориях, которые Киев считает своими. CNN отмечает, что власти Великобритании не раз обозначали Крым как суверенную территорию Украины.

Американский военный чиновник в разговоре с CNN назвал Storm Shadow «игроком, меняющим правила, в видимой перспективе». CNN отмечает, что Украина запрашивала ракеты подобной дальности с начала военного конфликта с Россией. Максимальная дальность американских ракет, поставляемых ВСУ, составляет около 49 миль (около 80 км — «Ъ»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «весьма негативно» расценивает решение о поставке Storm Shadow Украине. «Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне»,— сказал господин Песков на брифинге.

В феврале британская газета The Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что ВСУ готовы применять британские ракеты для ударов по целям в Крыму. Издание также писало, что правительство Великобритании обсуждает, сколько ракет может поставить Украине. Один из вариантов — авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью 560 км (у экспортного варианта — около 250 км).

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко