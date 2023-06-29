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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 491-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 июня

Вода в Каховском водохранилище находится на уровне шести метров, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области. За прекращение СВО и переход к мирным переговорам выступает 44% населения России, продолжение боевых действий поддерживает 45%, следует из опроса Russian Field. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрого темпа контрнаступления украинских войск. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:24. Верховная рада, голосуя за закон о доплатах военным, провела поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации, сообщило украинское издание «Страна».

9:23. Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПРО «Железный купол», так как опасается, что она, как и другое израильское оружие, может попасть в руки Ирана, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

8:52. Правительство Эстонии намерено расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей.

8:52. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:51. Каховское водохранилище продолжает мелеть. Вода в нем находится на уровне шести метров. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

8:51. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД его страны должен выразить протест России в связи с ранением трех колумбийцев при ракетном ударе в Краматорске.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 490-й

Правительство Ивановской области сообщило, что 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22. Псковский губернатор заявил о гибели 14 военнослужащих при атаке диверсантов в Новой Таволжанке. Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте. Гособвинение попросило заочно приговорить Илью Красильщика к девяти годам колонии за фейки про ВС РФ. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

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