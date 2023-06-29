Что происходит после ввода войск России на Украину. День 491-й

Вода в Каховском водохранилище находится на уровне шести метров, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области. За прекращение СВО и переход к мирным переговорам выступает 44% населения России, продолжение боевых действий поддерживает 45%, следует из опроса Russian Field. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрого темпа контрнаступления украинских войск. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:24. Верховная рада, голосуя за закон о доплатах военным, провела поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации, сообщило украинское издание «Страна».

9:23. Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПРО «Железный купол», так как опасается, что она, как и другое израильское оружие, может попасть в руки Ирана, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

8:52. Правительство Эстонии намерено расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей.

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8:51. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД его страны должен выразить протест России в связи с ранением трех колумбийцев при ракетном ударе в Краматорске.