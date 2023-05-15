США по-прежнему не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США по-прежнему не планируют поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, несмотря на решение Великобритании передать крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ATACMS

Фото: U.S. Army ATACMS

Фото: U.S. Army

«Наш подход по ракетам большой дальности, например (семейства.— ''Ъ'') ATACMS, не изменился»,— сообщил господин Кирби (цитата по ТАСС). Он не смог подтвердить информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны перехватили ракету Storm Shadow. «Что касается (информации о сбитой.— ''Ъ'') ракете Storm Shadow. Я не могу подтвердить эти данные»,— сказал представитель Белого дома.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, сейчас производимая MBDA.

В феврале издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS риском их нехватки, оно же писало, что США не одобрят поставки дальнобойных ракет Украине после решения Великобритании.

Великобритания передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км, сообщал CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя это, заявил, что поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам. Сегодня, 15 мая, Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате Storm Shadow.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова