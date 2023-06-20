Шойгу пообещал удары по центрам принятия решений, если ВСУ атакуют РФ западными ракетами

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 263 атаки позиций российских войск. По его словам, все атаки были отбиты. Господин Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести удары западными ракетами по территории России вне зоны спецоперации, что будет рассматриваться как «полноценное втягивание» США и Великобритании в конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины»,— сказал российский министр на коллегии ведомства.

The Wall Street Journal сообщала, что США отказывали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS из-за опасений, что они могут применяться по объектам в РФ. МИД России называл красной линией поставки Украине дальнобойных систем. В мае президент США Джо Байден заявил, что рассматривает отправку Украине ракет ATACMS. Кремль считает, что военная операция РФ переросла в «войну с коллективным Западом». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что российские военные сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер