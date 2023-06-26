Министры обороны США и Украины обсудили ситуацию в России и контрнаступление

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Как сообщило Минобороны США, стороны обсудили «события в области региональной безопасности и динамику на местах на Украине». Господин Резников уточнил, что речь шла о событиях в РФ и о контрнаступлении.

«Остин подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США и обсудил приоритеты помощи в сфере безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона. Стороны также обсудили приоритеты помощи в области безопасности Украины.

Господин Резников по итогам общения с коллегой призвал РФ «вывести войска» и заняться «собственными проблемами». «Мы обсудили контрнаступление украинской армии и следующие шаги по укреплению наших вооруженных сил»,— написал он в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Они, по словам украинского лидера, обсудили «ход боевых действий и процессы, происходящие в России».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев