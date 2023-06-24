Песков: уголовное дело Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию

Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Глава ЧВК уедет в Белоруссию, под гарантии президента Владимира Путина. Кем именно он будет там работать — пресс-секретарю президента неизвестно. Господин Песков заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК «Вагнер». Часть бойцов частной военной компании, которые изначально отказались участвовать в марше, организованном Евгением Пригожиным, подпишут контракты с Минобороны.

«Удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности. В итоге была достигнута договоренность в том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря расположения»,— сказал господин Песков. Также он отметил, что «бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию». «Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко»,— подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков уточнил, что Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с главой ЧВК более 20 лет. «Это было его личное инициативное решение, которое было согласовано с президентом Путиным»,— рассказал господин Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово Президента России»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов обсуждались ли кадровые перестановки в Минобороны, Дмитрий Песков подчеркнул, что такие вопросы являются исключительной прерогативой главы государства, а потому вряд ли могли обсуждаться во время переговоров. Ранее Евгений Пригожин призывал к отставке министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Говоря о режиме контртеррористической операции, представитель Кремля отметил, что есть все предпосылки для его отмены. Нового же обращения Путина в ближайшее время не будет, сказал Дмитрий Песков.

Сегодня вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Как утверждала пресс-служба господина Лукашенко, результатом этих договоренностей стало решение остановить марш ЧВК «Вагнер». Кроме того, подготовлен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"». После этого Евгений Пригожин объявил об окончании марша на Москву и возвращении в полевые лагеря.

Вчера вечером, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу (до 20 лет лишения свободы). Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

О ситуации с Евгением Пригожиным читайте в материале «Минск остановил поход на Москву ».