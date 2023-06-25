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Коммерсантъ FM
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Зеленский и Байден обсудили последние события в России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом США Джозефом Байденом. Среди прочего, они обсудили последние события в России.

«Мы обсудили ход боевых действий и процессы, происходящие в России. Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока не будет восстановлен международный порядок»,— заявил господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что скоординировал позиции с господином Байденом перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Президент Украины также обсудил со своим американским коллегой работу по реализации украинской «Формулы мира» и подготовку к Глобальному саммиту мира. «Лидеры также обсудили последние события в России»,— говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Мария Федотова

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