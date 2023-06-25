«Мало кто верит в то, что господин Пригожин исчерпал себя и снова займется продажей хот-догов»

Быстрое развитие событий вновь вынуждает мировые средства массовой информации скорее следить за развитием событий в России, чем анализировать их. Большинство из тех, кто решается выступить с анализом, вспоминают 1991 год, говорят о том, что ситуация на самом деле далека от завершения, указывают на те угрозы, которые выступление ЧВК «Вагнер» создало России и ее политической системе. Кроме того, обсуждается и судьба самого Евгения Пригожина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами (май 2023 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами (май 2023 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С бронетранспортерами на улицах Москвы, двумя российскими городами под контролем мятежных наемников и вопросами о верности своих собственных сил безопасности — президент Путин столкнулся с самой серьезной угрозой за время своих 23 лет у власти. Даже при том, что непосредственный кризис разрешен — благодаря вмешательству белорусского президента Лукашенко, ущерб нанесен. Самое поразительное в этом то, что знамя восстания поднял именно Пригожин. Человек, который, фактически был создан Кремлем.

Беспорядки в России могут привести к срыву ее военных усилий именно в тот момент, когда украинские войска начинают свое давно ожидавшееся контрнаступление… Вооруженное противостояние на пути к Москве представляло собой самый драматичный (пример.— «Ъ») борьбы за власть в России со времен провалившего путча консерваторов против Михаила Горбачева в 1991 году и противостояния Бориса Ельцина и парламента в 1993 году. В отличие от тех эпизодов, однако, у Вашингтона нет фаворитов в этой схватке. Господин Пригожин не более друг Америки, чем господин Путин… Для Украины… внутренняя напряженность в России стала долгожданным бальзамом после того, как ее собственное контрнаступление началось медленнее (чем предполагалось.— «Ъ»). К несчастью для Украины, пригожинское восстание закончилось раньше, чем крупные российские силы были переброшены с линии фронта для защиты Москвы… Мало кто верит в то, что господин Пригожин исчерпал себя и снова займется продажей хот-догов, с чего он начинал в молодости. Американские должностные лица ожидают, что у него еще есть карты для продолжения игры.

Совершенно не очевидно, что пригожинское восстание — путь к лучшей России. С начала войны наиболее серьезная угроза для… режима исходила не от демократически настроенных либералов, исчезающих видов, а от правых националистов… Сейчас мы наблюдаем борьбу за власть между Путиным и человеком, сделавшим себе имя на том, что выполнял грязную работу для России… Независимо от того, кто победит, вряд ли стоит ожидать (появления.— «Ъ») в скором времени более политически открытой, геополитически умеренной России… Вместо этого мы можем предположить большую нестабильность на значительных территориях бывшего Советского Союза… Наконец, беспорядки в России — причина сильной стратегической головной боли для Китая. Война на Украине принесла определенные преимущества Пекину. Отвлечение внимания Америки — одно из основных… Президент Си Цзиньпин нуждается в дружественной, относительно сильной России, которая могла бы бросить вызов американской власти в Европе, в то время как Китай расширяет свое влияние в Азии. Ему есть много чего терять, если Россия скатится в гражданскую войну или если она будет унижена на Украине.

Притом что китайские эксперты не видят никаких свидетельств, чтобы связать открытую конфронтацию «Вагнера» и российских военных с вмешательством сил Запада, они предупреждают о том, что западные СМИ могут использовать внутренний конфликт в России в своих интересах. «Западные СМИ едва ли могут описать контрнаступление украинской армии и его медленное продвижение как “победу”, но они не упустят возможности преувеличить внутренние противоречия в России и намекнуть на то, что с Россией покончено»,— пишет… бывший журналист и блогер Мин Цзинвей. Поднимая хайп вокруг «восстания» Пригожина, создавая иллюзию того, что в России есть много внутренних противоречий, что «здание рушится»,— это самый свежий подход западной прессы к тому, чтобы поносить Россию и пытаться подорвать единство российского общества.

Военные аналитики теряются в догадках о последствиях неудавшегося восстания ЧВК «Вагнер» и его лидера Евгения Пригожина. Хотя их выводы расходятся, многие сходятся в том… что победителем… этого безумного дня… стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому было что терять в случае возможного краха Владимира Путина, а также в том, кто пострадал в краткосрочной перспективе: Путин, российские военные действия на Украине и другие наемники «Вагнера», которых не было с Пригожиным и которые теперь должны войти в состав регулярных войск Министерства обороны России. Кроме того, все сходятся во мнении, что стоит больше узнать о соглашении, положившем конец восстанию, и, в частности, о том, что взамен получил Пригожин.

В этот длинный июньский день и длинную ночь лидер группы наемников Евгений Пригожин предпринял попытку переворота, направив свои войска в Москву. Сама попытка поставила под сомнение могущество Владимира Путина… И хотя никто не верит, что эта история завершится так просто, очевидно, эти события знаменуют конец пути Пригожина как на войне, так и в России в целом. Довольно странным было, что спасителем в этой ситуации оказался лидер Белоруссии (Александр Лукашенко.— «Ъ»). Ведь именно Россия спасла его в 2020 году от протестов.

В течение выдающихся полутора дней России грозила опасность вооруженного переворота, а президент Владимир Путин обещал наказать боевиков «Вагнера», движущихся к Москве и занимающих по пути один город за другим. И вдруг внезапное соглашение с Белоруссией покончило с кризисной ситуацией столь же быстро, как она и возникла. Впрочем, многое остается неясным, и эксперты предупреждают, что само восстание вряд ли обойдется без последствий. Владимиру Путину предстоит справиться с последствиями самого серьезного вызова его авторитету с тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, последовавшего за серией головокружительных событий, за которыми внимательно — и нервно — наблюдал весь мир и которым радовалась Украина.

Не стесняющийся выражений босс «Вагнера» Евгений Пригожин, судя по всему, целым и невредимым отправляется в Белоруссию. Однако он, скорее всего, сделал себя главной мишенью: «Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: “Пригожин, ты едешь в Белоруссию”, тот все равно остается предателем, и, я думаю, Путин никогда этого не простит»,— сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и давний эксперт по российским делам.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов