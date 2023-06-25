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Коммерсантъ FM
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«Мало кто верит в то, что господин Пригожин исчерпал себя и снова займется продажей хот-догов»

Мировые СМИ о последствиях выступления ЧВК «Вагнер»

Быстрое развитие событий вновь вынуждает мировые средства массовой информации скорее следить за развитием событий в России, чем анализировать их. Большинство из тех, кто решается выступить с анализом, вспоминают 1991 год, говорят о том, что ситуация на самом деле далека от завершения, указывают на те угрозы, которые выступление ЧВК «Вагнер» создало России и ее политической системе. Кроме того, обсуждается и судьба самого Евгения Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами (май 2023 года)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами (май 2023 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами (май 2023 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

The Sunday Times (Лондон, Великобритания)

С бронетранспортерами на улицах Москвы, двумя российскими городами под контролем мятежных наемников и вопросами о верности своих собственных сил безопасности — президент Путин столкнулся с самой серьезной угрозой за время своих 23 лет у власти. Даже при том, что непосредственный кризис разрешен — благодаря вмешательству белорусского президента Лукашенко, ущерб нанесен. Самое поразительное в этом то, что знамя восстания поднял именно Пригожин. Человек, который, фактически был создан Кремлем.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Беспорядки в России могут привести к срыву ее военных усилий именно в тот момент, когда украинские войска начинают свое давно ожидавшееся контрнаступление… Вооруженное противостояние на пути к Москве представляло собой самый драматичный (пример.— «Ъ») борьбы за власть в России со времен провалившего путча консерваторов против Михаила Горбачева в 1991 году и противостояния Бориса Ельцина и парламента в 1993 году. В отличие от тех эпизодов, однако, у Вашингтона нет фаворитов в этой схватке. Господин Пригожин не более друг Америки, чем господин Путин… Для Украины… внутренняя напряженность в России стала долгожданным бальзамом после того, как ее собственное контрнаступление началось медленнее (чем предполагалось.— «Ъ»). К несчастью для Украины, пригожинское восстание закончилось раньше, чем крупные российские силы были переброшены с линии фронта для защиты Москвы… Мало кто верит в то, что господин Пригожин исчерпал себя и снова займется продажей хот-догов, с чего он начинал в молодости. Американские должностные лица ожидают, что у него еще есть карты для продолжения игры.

Bloomberg (Нью-Йорк, США)

Совершенно не очевидно, что пригожинское восстание — путь к лучшей России. С начала войны наиболее серьезная угроза для… режима исходила не от демократически настроенных либералов, исчезающих видов, а от правых националистов… Сейчас мы наблюдаем борьбу за власть между Путиным и человеком, сделавшим себе имя на том, что выполнял грязную работу для России… Независимо от того, кто победит, вряд ли стоит ожидать (появления.— «Ъ») в скором времени более политически открытой, геополитически умеренной России… Вместо этого мы можем предположить большую нестабильность на значительных территориях бывшего Советского Союза… Наконец, беспорядки в России — причина сильной стратегической головной боли для Китая. Война на Украине принесла определенные преимущества Пекину. Отвлечение внимания Америки — одно из основных… Президент Си Цзиньпин нуждается в дружественной, относительно сильной России, которая могла бы бросить вызов американской власти в Европе, в то время как Китай расширяет свое влияние в Азии. Ему есть много чего терять, если Россия скатится в гражданскую войну или если она будет унижена на Украине.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Global Times (Пекин, Китай)

Притом что китайские эксперты не видят никаких свидетельств, чтобы связать открытую конфронтацию «Вагнера» и российских военных с вмешательством сил Запада, они предупреждают о том, что западные СМИ могут использовать внутренний конфликт в России в своих интересах. «Западные СМИ едва ли могут описать контрнаступление украинской армии и его медленное продвижение как “победу”, но они не упустят возможности преувеличить внутренние противоречия в России и намекнуть на то, что с Россией покончено»,— пишет… бывший журналист и блогер Мин Цзинвей. Поднимая хайп вокруг «восстания» Пригожина, создавая иллюзию того, что в России есть много внутренних противоречий, что «здание рушится»,— это самый свежий подход западной прессы к тому, чтобы поносить Россию и пытаться подорвать единство российского общества.

Liberation (Париж, Франция)

Военные аналитики теряются в догадках о последствиях неудавшегося восстания ЧВК «Вагнер» и его лидера Евгения Пригожина. Хотя их выводы расходятся, многие сходятся в том… что победителем… этого безумного дня… стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому было что терять в случае возможного краха Владимира Путина, а также в том, кто пострадал в краткосрочной перспективе: Путин, российские военные действия на Украине и другие наемники «Вагнера», которых не было с Пригожиным и которые теперь должны войти в состав регулярных войск Министерства обороны России. Кроме того, все сходятся во мнении, что стоит больше узнать о соглашении, положившем конец восстанию, и, в частности, о том, что взамен получил Пригожин.

Millyet (Стамбул, Турция)

В этот длинный июньский день и длинную ночь лидер группы наемников Евгений Пригожин предпринял попытку переворота, направив свои войска в Москву. Сама попытка поставила под сомнение могущество Владимира Путина… И хотя никто не верит, что эта история завершится так просто, очевидно, эти события знаменуют конец пути Пригожина как на войне, так и в России в целом. Довольно странным было, что спасителем в этой ситуации оказался лидер Белоруссии (Александр Лукашенко.— «Ъ»). Ведь именно Россия спасла его в 2020 году от протестов.

СNN (Атланта, США)

В течение выдающихся полутора дней России грозила опасность вооруженного переворота, а президент Владимир Путин обещал наказать боевиков «Вагнера», движущихся к Москве и занимающих по пути один город за другим. И вдруг внезапное соглашение с Белоруссией покончило с кризисной ситуацией столь же быстро, как она и возникла. Впрочем, многое остается неясным, и эксперты предупреждают, что само восстание вряд ли обойдется без последствий. Владимиру Путину предстоит справиться с последствиями самого серьезного вызова его авторитету с тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, последовавшего за серией головокружительных событий, за которыми внимательно — и нервно — наблюдал весь мир и которым радовалась Украина.

Не стесняющийся выражений босс «Вагнера» Евгений Пригожин, судя по всему, целым и невредимым отправляется в Белоруссию. Однако он, скорее всего, сделал себя главной мишенью: «Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: “Пригожин, ты едешь в Белоруссию”, тот все равно остается предателем, и, я думаю, Путин никогда этого не простит»,— сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и давний эксперт по российским делам.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов

Фотогалерея

Ситуация с ЧВК «Вагнер»: юг, Москва, Санкт-Петербург

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

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Военная техника в Ростове-на-Дону

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Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

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Бронетехника в Ростове-на-Дону

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Колонна БТР в Ростове-на-Дону

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Танк на улицах Ростова-на-Дону

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Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

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Бронетехника в Ростове-на-Дону

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Ситуация в Ростове-на-Дону

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Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

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Полиция на улице в Москве

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Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

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Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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