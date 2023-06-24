Генпрокуратура: против Пригожина возбуждено дело за организацию вооруженного мятежа

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сегодня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала аудиосообщения, в которых Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны опровергло сообщение об ударе по лагерям «Вагнер».