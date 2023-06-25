Мятеж нарушил безмятежность на Западе

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Западе восприняли двояко. С одной стороны, в Вашингтоне смотрели на него с некоторой надеждой и даже, как утверждают американские СМИ, отложили введение очередных санкций против этого формирования. С другой стороны, США призывали своих европейских союзников придерживаться нейтралитета по отношению к событиям в РФ. Кроме того, согласно утечкам, в НАТО были обеспокоены безопасностью российских ядерных объектов и даже связывались по этому поводу с Минобороны, попутно заверив в непричастности к происходящему. Мятеж, начавшийся вечером 23 июня и закончившийся вечером 24-го числа, станет одной из главных тем встречи глав МИДов стран ЕС в понедельник, 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вагнеровцы» на улицах Ростова-на-Дону (24 июня 2023 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ «Вагнеровцы» на улицах Ростова-на-Дону (24 июня 2023 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Несмотря на то что мятеж ЧВК «Вагнер» продлился всего сутки и закончился, как утверждают в Минске, благодаря вмешательству президента Белоруссии Александра Лукашенко, страны Запада продолжают тщательно анализировать происшедшее в России и влияние случившегося на дальнейшее развитие событий. В понедельник, 26 июня, по словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, «ситуация в России, где произошел уже завершившийся мятеж» станет главной темой плановой встречи глав МИДов государств Евросоюза.

Как пояснила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, члены ЕС все это время «обменивались информацией о происходящем в России, какие (это будет иметь.— “Ъ”) последствия на земле, в том числе долгосрочные».

И теперь они намерены продолжить обсуждение в Люксембурге.

Между тем большинство западных стран весьма осторожно комментируют события в РФ и уверяют, что просто «внимательно следят» за ситуацией. Как заявил в эфире телеканала Sky News замминистра финансов Великобритании Джон Глен, «ситуация в России очень нестабильная, но фундаментально это внутреннее дело». От лица британского правительства он заверил, что это «не то дело», в которое союзники стали бы вмешиваться, и отметил, что «в плане поддержки Украины ничего не изменилось». В целом все официальные комментарии из западных столиц были примерно схожего содержания. Особняком стоял разве что глава МИД Чехии Ян Липавский, который не удержался и написал в Twitter: «Я вижу, что приближаются мои летние каникулы в Крыму». Его легкомысленный настрой никто особо не разделял, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на фоне новостей из России даже отложила свой визит в ЮАР.

При этом ожидания и опасения, связанные с мятежом, формировали двоякое восприятие Западом происходящего. С одной стороны, разведка США заранее узнала, что господин Пригожин «довольно давно готовился бросить вызов военному руководству» России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. Обладая этой информацией, как утверждает газета The Wall Street Journal, Вашингтон решил отложить введение санкций в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы случайно не помочь президенту Владимиру Путину. «Вашингтон не хочет, чтобы казалось, что он принимает чью-то сторону в этом деле»,— сказал собеседник издания.

По информации газеты, во вторник, 27 июня, Госдепартамент планировал объявить санкции против «золотого бизнеса» ЧВК «Вагнер» в Африке, в частности против горнодобывающей компании в Центральноафриканской Республике. Отложат ли американцы это решение теперь, после того как мятеж Евгения Пригожина, судя по всему, завершился, не сообщается.

Западные СМИ отмечали, что происходящие (на тот момент) в РФ события могли бы благоприятно сказаться на контрнаступлении Украины, которое, стартовав в начале июня, пока не принесло ожидаемых успехов.

С другой стороны, нельзя сказать, что события 23–24 июня не обеспокоили западных союзников Киева. По данным издания Politico, во время многочисленных телефонных разговоров американские чиновники настоятельно убеждали европейских коллег придерживаться нейтралитета в ситуации с ЧВК «Вагнер». Вашингтон призывал партнеров не торопить события и воспринимать происходящее исключительно как «беспрецедентную возможность для Киева продвинуться вперед».

Тем временем, судя по всему, у США была вполне конкретная причина для беспокойства. Как сообщила итальянская газета La Repubblica, марш-бросок вагнеровцев на Москву вынудил представителей НАТО напрямую связаться с Минобороны РФ. «Альянс хотел убедиться, что случившееся не приведет к ядерному инциденту. Помимо прочего, Запад сразу решил прояснить, что не имеет никакого отношения к действиям Евгения Пригожина»,— написало издание. Газета подчеркнула, что больше всего Североатлантический альянс волновала судьба «более 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению». Официально переговоры ни одна из сторон не подтверждала.

Так или иначе тревогу за ядерную безопасность в контексте мятежа подтверждают и другие публикации в западных СМИ. Так, телеканал CNN передал слова двух неназванных американских чиновников, которые заверили, что не наблюдают «никаких изменений в расположении российских ядерных сил», а также добавили, что у США «есть давние, налаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам».

Очевидно, что на Западе не считают инцидент с ЧВК «Вагнер» исчерпанным. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июня заявил, что это все еще «продолжающаяся история».

«Мы еще не видели последнего акта. Мы очень внимательно следим за этим»,— сказал глава Госдепартамента. Несмотря на то что движение подразделений господина Пригожина на Москву закончилось так же быстро, как началось, господин Блинкен уверен: это стало «прямым вызовом авторитету Путина». «16 месяцев назад российские войска стояли на подступах к Киеву, думая, что возьмут город за считаные дни, думая, что сотрут Украину с карты как независимую страну. Теперь в течение этих выходных им пришлось защищать Москву, столицу России, от наемников их собственного производства»,— отметил Энтони Блинкен, добавив, что «в первую очередь Пригожин поднял глубокие вопросы о самих предпосылках агрессии России против Украины».

В Москве с такой интерпретацией событий не согласны. Судя по заявлениям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти считают историю с мятежом ЧВК «Вагнер» закрытой. Более того, по его словам, происшедшее «ни в коем случае» не повлияет на ход боевых действий. «СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм»,— заверил господин Песков.

Алексей Забродин