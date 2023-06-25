Премьер Польши считает мятеж в РФ аргументом в пользу заграждения на границе с Белоруссией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мятеж частной военной компании «Вагнер» в России показал важность 206-километрового заграждения на границе с Белоруссией. По его мнению, события в РФ характеризуются «высокой степенью непредсказуемости». Премьер отметил, что Варшаве до сих пор до конца не понятно, «какие реальные причины скрывались за маршем группы "Вагнер"».

«После совещания с 18-м Белостокским полком разведки, я также встретился с солдатами Войска польского, которые несут службу у стены на границе с Белоруссией. Когда мы строили ее в кратчайшие сроки, политики "Гражданской платформы" (оппозиция.— "Ъ") говорили, что она никогда не будет построена, и что ее не должно быть… Вчера мы снова смогли увидеть, насколько важно это 206-километровое заграждение»,— написал господин Моравецкий в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер Польши 25 июня, как передает The Telegraph, также заявил, что его страна укрепляет границы с РФ и Белоруссией на фоне действий ЧВК «Вагнер». В публикации в Facebook эти слова не приводятся. «Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, предвосхищая атаки. <...> Лукашенко и Путин могут действовать очень странным образом. Эти события все еще являются предметом изучения и анализа, которые проводятся нами и союзниками по НАТО»,— сказал господин Моравецкий.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы уходят в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен будет уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев