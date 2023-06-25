Кадыров связал мятеж ЧВК «Вагнер» с личными амбициями Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь прокомментировал мятеж частной военной компании «Вагнер». Он считает, что причиной стали личные амбиции основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне»,— написал господин Кадыров в Telegram.

По мнению главы Чечни, «затаенную и продолжительную обиду» господина Пригожина вызвала «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве». Обида «достигла пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок». «Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей»,— добавил Рамзан Кадыров. Он призвал бойцов ЧВК «Вагнер» «быть трезвыми в своих решениях», думать о будущем страны, семей и детей.

Как считает господин Кадыров, действия ЧВК «Вагнер» могли привести к «плачевным результатам». «Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнёт на целостность РФ»,— добавил он.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». Российские власти обвинили Евгения Пригожина в вооруженном мятеже. Утром 24 июня Рамзан Кадыров назвал Евгения Пригожина предателем и заявил, что чеченские бойцы выехали в «зону напряженности».

Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер», должны уйти в полевые лагеря.

Леонид Уварчев