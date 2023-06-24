Кадыров: чеченские бойцы выехали «в зону напряженности», мятеж должен быть подавлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предательством действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам главы региона, происходящее — это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству. Он считает, что мятеж должен быть подавлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал господин Кадыров в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, «война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу». Рамзан Кадыров указал на необходимость стремиться к стабильности, сплоченности и безопасности граждан. «Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!»,— написал он, согласившись с позицией президента, что «никакого оправдания» вооруженному мятежу нет.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20-25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом отказаться от участия в вооруженном мятеже, в который их «втянули обманом». Позднее подобное заявление озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что депутаты выступают в поддержку президента Владимира Путина. Поддержку главы государства также выразили несколько глав регионов. Владимир Путин в обращении пригрозил «неминуемым наказанием» всем, кто «встал на путь предательства».

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Лусине Баласян