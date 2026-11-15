В ЕС анонсировали санкции против связанных с Россией участников нефтеперевозок
Министры иностранных дел Евросоюза введут санкции в отношении банков, покупателей и компаний, связанных с перевозками российской нефти. Об этом в соцсети X написала глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.
Ограничения утвердят 16 ноября. Кая Каллас добавила, что Европейский союз продолжит бороться с «российским "теневым флотом" — как в море, так и с помощью дипломатических мер».
В октябре ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. В перечень включили почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, по мнению ЕС, связанных с военно-промышленным комплексом России. 12 ноября министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что новые ограничения затронут 150 физлиц и 50 компаний. Большую часть санкций, уточнил он, предложила Франция.