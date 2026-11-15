Детство в особо крупном размере

Сам господин Козьяков вину по новому эпизоду не признал. По словам его адвоката Ольги Карловой, несмотря на нотариально удостоверенный договор о передаче фигуранту более 12 млн руб., потерпевшая в ходе очной ставки сама призналась, что тот получил от нее только 8,8 млн руб., «хотя проценты она ему считала с первой суммы». Адвокат отметила, что, по подсчетам самой потерпевшей, господин Козьяков на день возбуждения уголовного дела выплатил ей 8 млн 382 тыс. руб. и от основной суммы долга ей осталось получить всего 418 тыс. «Тем не менее это не помешало следствию вменить в вину моему подзащитному хищение 8, 8 млн руб. по договору займа, срок действия которого истекает только в октябре 2031 года»,— подчеркнула адвокат. Она утверждает: несмотря на слова потерпевшей о том, что она взяла кредит в банке ради господина Козьякова, «на самом деле он был взят для помощи бизнесу ее отцу, у компании которого были судебные тяжбы и убытки».