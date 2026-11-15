Детство в особо крупном размере
Закончено дело бизнесмена, обвиняемого в обмане Константина Дзю
Как стало известно “Ъ”, полиция закончила расследование уголовного дела создателя детского развивающего центра «Катюша» (ДРЦ) Игоря Козьякова. В окончательной редакции ему инкриминировали четыре эпизода мошенничества на сумму 56,7 млн руб. В числе потерпевших — абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. Сам фигурант по всем эпизодам вину отрицает, считая, что его отношения с заимодавцами носят гражданско-правовой характер, а потерпевшие его «намеренно» оговаривают.
По данным “Ъ”, перед тем как предъявить бизнесмену обвинение в окончательной редакции, сотрудники отдела МВД по Головинскому району Москвы вменили в вину фигуранту четвертый эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 8,8 млн руб. Потерпевшей по нему, как и в других случаях, стала одна из клиенток Игоря Козьякова Елена Соколовская, водившая в его ДРЦ «Катюша» на 6-й Кожуховской улице свою дочь.
Она заявила, что в сентябре 2021 года Игорь Козьяков предложил ей инвестировать деньги в развитие бизнеса, в том числе чтобы помочь ему закрыть долги за аренду помещения детского центра, который мог из-за этого прекратить свою деятельность. Сообщив, что он планирует выкупить помещение, господин Козьяков обещал после покупки оформить часть помещений ДРЦ «Катюша» на госпожу Соколовскую, которая стала бы совладелицей бизнеса. Женщина взяла кредит в банке в размере 12 млн 250 тыс. под залог своей квартиры и 30 сентября 2021 года оформила с господином Козьяковым у нотариуса договор займа под 12% годовых на вышеназванную сумму сроком на десять лет. Впрочем, она призналась, что 3 млн руб. господин Козьяков ей сразу вернул, а взял себе только 8,8 млн руб., выплатив с 30 сентября 2021 года по 1 октября 2026 года 5,3 млн руб. в качестве «части процентов».
При этом основная сумма долга в размере 8,8 млн руб. возращена так и не была, а совладелицей помещений она не стала.
Сам господин Козьяков вину по новому эпизоду не признал. По словам его адвоката Ольги Карловой, несмотря на нотариально удостоверенный договор о передаче фигуранту более 12 млн руб., потерпевшая в ходе очной ставки сама призналась, что тот получил от нее только 8,8 млн руб., «хотя проценты она ему считала с первой суммы». Адвокат отметила, что, по подсчетам самой потерпевшей, господин Козьяков на день возбуждения уголовного дела выплатил ей 8 млн 382 тыс. руб. и от основной суммы долга ей осталось получить всего 418 тыс. «Тем не менее это не помешало следствию вменить в вину моему подзащитному хищение 8, 8 млн руб. по договору займа, срок действия которого истекает только в октябре 2031 года»,— подчеркнула адвокат. Она утверждает: несмотря на слова потерпевшей о том, что она взяла кредит в банке ради господина Козьякова, «на самом деле он был взят для помощи бизнесу ее отцу, у компании которого были судебные тяжбы и убытки».
Ранее, как писал “Ъ”, потерпевшими по делу были признаны трое других бывших клиентов ДРЦ «Катюша»: известный российский боксер Константин Цзю, который в 2018–2019 годах одолжил Игорю Козьякову, в детский сад которого ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб. под 34% годовых, гендиректор по оперативной работе ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС РФ Радик Файзуханов, у которого в детский сад ходила внучка и который утверждал, что Игорь Козьяков не вернул ему 7,7 млн руб. в 2023–2024 годах, а также Валентина Алдонгарова. Последняя заявила, что в 2023 году одолжила Игорю Козьякову, детский сад которого посещали две ее дочери, несколькими траншами 33 млн 150 тыс. 110 руб. на ремонт и развитие ДРЦ «Катюша».
Все потерпевшие настаивают, что бизнесмен, просивший деньги на аренду и ремонт новых помещений, открытие филиала ДРЦ на улице Трофимова или на покрытие аренды, деньги им так и не отдал. Следствие же полагает, что господин Козьяков создал своеобразную «финансовую пирамиду», рассчитываясь с одними людьми за счет средств других.
Общий ущерб по всем четырем эпизодам следствие оценило в 56 млн 700 тыс. руб.
Сам создатель ДРЦ «Катюша» вину по трем другим эпизодам мошенничества также не признает. Его адвокат назвала вмененную подзащитному сумму ущерба «абсурдной». Ольга Карлова утверждает, что все проблемы у ее подзащитного начались, когда тот одолжил деньги у Константина Цзю, потратив 7 млн руб. на расширение детского сада и ремонт. «Однако выполнять график платежей в 2020 году он не смог из-за пандемии, когда детский центр закрылся на три месяца, а после открытия половина детей перестала его посещать»,— сказала она. В итоге, по словам защитника, бизнесмен «попал» на большие проценты перед спортсменом и штрафные санкции, оказавшись в долговой яме, из которой уже не мог выбраться. Счета его центра оказались заблокированы, и он решил открыть новый филиал ДРЦ в другом районе. «Там был сделан очень дорогой ремонт, установлена сантехника и даже повешены люстры, как в Большом театре, однако открыть его Козьяков не смог из-за финансовых проблем, связанных с исками к нему Константина Цзю»,— посетовала адвокат.
Она отметила, что долг в 7,7 млн руб. перед сотрудником МЧС Файзухановым, который профинансировал ремонт нового филиала, ее подзащитный признает частично, так как вернул ему примерно половину. Тогда как долг в 33 млн руб., в хищении которых его обвинила госпожа Алдонгарова, он отрицает полностью. По словам адвоката, господин Козьяков настаивает, что одалживал у женщины и ее мужа гораздо меньшие суммы — всего около 2 млн руб., которые отдал. Долговые расписки и договоры об оказании ИП Алдонгаровой консультационных услуг адвокат считает «поддельными».
По мнению госпожи Карловой, расследование дела господина Козьякова «нельзя назвать объективным», так как следствие оставило без рассмотрения ходатайства о допросе ряда свидетелей защиты, в частности бригадира строительной организации, которая делала ремонт в ДРЦ «Катюша» после расширения площади детского центра.
«Также нам было отказано в проведении судебной финансово-бухгалтерской экспертизы для определения реального ущерба, причиненного вменяемыми преступлениями, с учетом произведенных Козьяковым выплат и оказанных потерпевшим услуг»,— сказала адвокат. Она добавила, что было отклонено и ходатайство Козьякова о проверке его показаний на месте — осмотре помещения филиала ДРЦ «Катюша» на улице Трофимова. «Все это могло бы подтвердить целевое расходование средств и доказать его невиновность»,— полагает госпожа Карлова.
В ближайшее время потерпевшие, а затем и фигурант приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение передадут на утверждение в прокуратуру. Константин Цзю и другие потерпевшие расследование дела не комментируют.