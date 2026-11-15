Ульянов усомнился в визите главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС до конца года

Поездка генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, вероятнее всего, не состоится до конца 2026 года. Об этом в интервью «Ъ» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.