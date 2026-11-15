Ульянов усомнился в визите главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС до конца года
Поездка генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, вероятнее всего, не состоится до конца 2026 года. Об этом в интервью «Ъ» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сомневаюсь. Во-первых, нет никаких признаков того, что Украина готова предоставить гендиректору гарантии безопасности для осуществления такой поездки»,— сказал господин Ульянов.
Дополнительным фактором занятости Гросси стала его активная работа в рамках кампании по выборам генерального секретаря ООН. В связи с этим найти подходящее время для посещения Запорожской АЭС до конца года будет непросто, пояснил господин Ульянов.