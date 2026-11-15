Ударовитые тяжеловесы

В октябре 2025-го встретился с его новым владельцем — британцем Томом Аспинэллом — в матче, в котором уже в первом раунде так ткнул оппонента в глаз, то тот не просто не смог продолжить матч, а до сих пор не возобновил карьеру, опасаясь за свое здоровье. В июне 2026-го в Белом доме защитил полученный благодаря травме Аспинэлла пояс так называемого временного чемпиона, нокаутировав во втором раунде только что поднявшегося из полутяжелого веса бразильца Алекса Перейру. Однако всем запомнился не столько нокаут, сколько отчаянные жалобы Перейры на не замеченные, по его мнению, рефери запрещенные удары Гана по затылку.