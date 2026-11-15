Ударовитые тяжеловесы
Сириль Ган с трудом отстоял титул чемпиона UFC, победив Джоша Хокита
Француз Сириль Ган отстоял титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в самой тяжелой категории благодаря победе в Нью-Йорке над американцем Джошем Хокитом. Получилась она очень трудной: на всех трех картах Ган выиграл с минимальным перевесом. В следующем бою Гану, вполне возможно, придется иметь дело с кем-то из двух российских супертяжей, претендующих на его титул,— либо Александром Волковым, либо Сергеем Павловичем.
Центральный бой турнира UFC, который в ночь на 15 ноября по московскому времени принимал знаменитый Madison Square Garden, не добавил ничего нового к репутации Сириля Гана. Вроде бы и заслуженный чемпион в очень престижной категории, но все-таки, скажем так, с оговорками, вопросиками. Без них не обошелся фактически ни один из свежих поединков француза исключительной важности. В 2022 и 2023 годах, сражаясь за звание, он без вариантов проигрывал тогдашним суперзвездам — Франсису Нганну и Джону Джонсу.
В октябре 2025-го встретился с его новым владельцем — британцем Томом Аспинэллом — в матче, в котором уже в первом раунде так ткнул оппонента в глаз, то тот не просто не смог продолжить матч, а до сих пор не возобновил карьеру, опасаясь за свое здоровье. В июне 2026-го в Белом доме защитил полученный благодаря травме Аспинэлла пояс так называемого временного чемпиона, нокаутировав во втором раунде только что поднявшегося из полутяжелого веса бразильца Алекса Перейру. Однако всем запомнился не столько нокаут, сколько отчаянные жалобы Перейры на не замеченные, по его мнению, рефери запрещенные удары Гана по затылку.
В сентябре, когда стало ясно, что Том Аспинэлл в октагон быстро не вернется, Сириля Гана повысили в ранге до полноценного чемпиона.
А имя его первого соперника после повышения заставило экспертов застонать от изумления. Решение назначить им именно Джоша Хокита показалось им, мягко говоря, спорным.
Хокит, конечно, яркий спортсмен — смелый и острый на язык. Таких в UFC любят. Но с бэкграундом у него была большая проблема. Он долгое время занимался отнюдь не смешанными единоборствам, а американским футболом и реслингом. В MMA у него за плечами перед столкновением с Ганом был всего-то десяток боев. А в UFC, на элитный уровень, он вообще попал чуть больше года назад, заслужив право на чемпионский бой, по сути, лишь двумя выигрышами у соотечественников-ветеранов Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса.
В нью-йоркском матче Джош Хокит выглядел ровней куда более матерому Сирилю Гану. И это при том, что француз наверняка понимал: иной ставки, кроме привычной — на ураганный натиск, на «пулеметную пальбу»,— у не отличающегося разнообразием тактических вариантов Хокита быть не может. Все равно с этим навалом Ган справлялся с огромным трудом. Много пропускал, а в конце первого раунда, не отбив очередной наскок, нарвался на такой бросок, что пол, казалось, может треснуть.
В конце концов, разумеется, батарейки у Джоша Хокита подсели, и Сириль Ган преимуществом завладел, тоже, впрочем, предпочитая инструменты простые. Он, как и американец, верил в свои кулаки и постоянно пускал их в ход — даже тогда, когда можно было бы взять паузу.
Зато в итоге по общему числу выброшенных ударов — 541 (298 — у чемпиона, 243 — у претендента) — участники боя установили рекорд тяжелого веса.
Хотя эта цифра не слишком повлияла на общее мнение: поединок в MMA-сообществе сочли пресноватым, а победу Гана — чересчур неубедительной. На самом деле, будь Хокит хотя бы чуточку поудачливее, созданный им на старте запас мог бы трансформироваться в чемпионский титул. Ган оказался после пяти раундов впереди на всех трех картах, но на каждой с минимальным — 48:47 — отрывом.
Дальше Сириля Гана точно ждет противник куда опытнее и класснее, чем американский забияка. ESPN, как и остальные освещающие MMA медиаресурсы, уверен, что кандидатов на бой с ним четверо. Первый — это Том Аспинэлл, если вдруг в ближайшее время офтальмологи дадут ему добро на выход в октагон. Второй — переживающий карьерный ренессанс россиянин Александр Волков, который повысил свои шансы на чемпионский поединок, одолев в октябре Ризвана Куниева.
Четвертый и пятый кандидаты будут драться друг с другом 12 декабря в Лас-Вегасе. Один — это все еще переживающий из-за несправедливого, по его мнению, вашингтонского поражения от Гана Алекс Перейра, другой — россиянин Сергей Павлович, обладатель шикарного «панчерского» дара.