ЕГЭ по профильной математике и информатике не изменится в 2027 году
ЕГЭ по информатике и профильной математике в 2027 году пройдет по моделям 2026 года. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Соответствующее решение приняли на общественно-профессиональном обсуждении спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027. «С учетом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года»,— сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что в ноябре для учеников и учителей будут опубликованы модели ЕГЭ 2028 года. Обычно Федеральный институт педагогических измерений публикует их за год до экзамена.
Основной период ЕГЭ в 2027 году пройдет с 1 июня по 9 июля, основной период ОГЭ — со 2 июня по 5 июля. 2 декабря выпускники 11-х классов будут писать итоговое сочинение.