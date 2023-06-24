Минобороны: Украина готовится к наступлению на фоне провокации Пригожина

Украинская армия воспользовалась заявлениями основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и готовится к наступлению, утверждает Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины наращивают силы на бахмутском направлении.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram. Утверждается, что Южная группировка войск наносит противнику поражение ударами авиации и артиллерии.

Евгений Пригожин начал распространять сообщения с обвинениями в адрес Минобороны поздно вечером 23 июня. Минобороны назвало это «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Леонид Уварчев