Лавров: все участники переговоров в Абу-Даби оценили их позитивно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все участники трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби высоко оценили их итоги.
«Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены»,— сказал министр в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Переговоры состоялись 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. На встрече также присутствовали американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Вскоре после переговоров президент РФ Владимир Путин встретился с американскими спецпосланниками Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Они договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно работать над новой архитектурой европейской безопасности. Также господин Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него представителей Европы.