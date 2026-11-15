Лавров: все участники переговоров в Абу-Даби оценили их позитивно

«Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены»,— сказал министр в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».