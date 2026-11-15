МИД РФ: гендиректор МАГАТЭ мог бы четче артикулировать неприемлемость атак на ЗАЭС
Возможности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) влиять на украинские власти ограничены, однако его руководство могло бы жестче высказываться о недопустимости обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее города-спутника Энергодара. Об этом в интервью “Ъ” заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Необходимо понимать, что возможности МАГАТЭ положить конец украинским провокациям ограничены. В нынешних обстоятельствах гендиректор (Рафаэль Гросси.— “Ъ”), на мой взгляд, мог бы более четко и сильно артикулировать неприемлемость атак,— сказал высокопоставленный российский дипломат.— Хотя надо отметить, что в том числе и под нашим воздействием язык сообщений агентства стал меняться в правильном направлении».
Так, по его словам, 9 ноября, когда постпредство РФ «по горячим следам» проинформировало Рафаэля Гросси о том, что еще один сотрудник ЗАЭС и один сотрудник Запорожской ТЭС погибли в результате атак с применением украинских БПЛА, гендиректор незамедлительно опубликовал сообщение на официальной странице МАГАТЭ в соцсети Х, в котором решительно осудил эти нападения. Он также подчеркнул, что все подобные атаки на персонал АЭС должны немедленно прекратиться. «Это сильные формулировки, однако у них по-прежнему есть один недостаток: гендиректор традиционно уходит от того, чтобы назвать Украину в качестве виновной стороны»,— отметил Михаил Ульянов.