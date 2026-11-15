Так, по его словам, 9 ноября, когда постпредство РФ «по горячим следам» проинформировало Рафаэля Гросси о том, что еще один сотрудник ЗАЭС и один сотрудник Запорожской ТЭС погибли в результате атак с применением украинских БПЛА, гендиректор незамедлительно опубликовал сообщение на официальной странице МАГАТЭ в соцсети Х, в котором решительно осудил эти нападения. Он также подчеркнул, что все подобные атаки на персонал АЭС должны немедленно прекратиться. «Это сильные формулировки, однако у них по-прежнему есть один недостаток: гендиректор традиционно уходит от того, чтобы назвать Украину в качестве виновной стороны»,— отметил Михаил Ульянов.