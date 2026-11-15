Строевой пересмотр
Бизнес-споры стали чаще попадать в поле зрения Верховного суда
Как выяснил “Ъ”, двукратное падение количества рассматриваемых Верховным судом РФ (ВС) арбитражных споров в 2025 году сменилось тенденцией к росту в текущем году. Снижение числа жалоб объяснялось в первую очередь кратным повышением в сентябре 2024 года судебных пошлин. За десять месяцев 2026-го количество обращений бизнеса в ВС выросло на 10%, а число переданных в экономколлегию споров — на 14,2% в годовом выражении. При этом шансы на пересмотр дела коллегией ВС сейчас составляют 2%, что почти в полтора раза больше, чем два года назад.
“Ъ” произвел подсчеты по судебным актам картотеки арбитражных дел, которые показывают изменение ситуации с рассмотрением ВС арбитражных споров. Напомним, в сентябре 2024-го вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, в десятки раз увеличившие размеры пошлин за обращение в суд. Это почти не отразилось на числе подаваемых в арбитражные суды исков (2,07 млн в 2024 году против 2,16 млн в 2025-м), но количество случаев обжалования решений в вышестоящие инстанции существенно снизилось. В частности, число обращений в ВС за 2025 год уменьшилось вдвое. Статистика текущего года говорит о развороте тренда.
Хорошее обращение
Активность бизнеса при обжаловании решений нижестоящих судов в высшую инстанцию выросла на 10% — на столько увеличилось число рассмотренных ВС жалоб по арбитражным делам (сумма передач в экономколлегию и отказов в передаче): 14 936 за десять месяцев 2026 года против 13 566 за тот же период 2025-го. Впрочем, показатели текущего года все еще на 43,9% меньше, чем в январе—октябре 2024 года — 26 627 изученных ВС обращений.
Увеличилось и само количество переданных на рассмотрение экономколлегии ВС бизнес-споров. По итогам десяти месяцев 2026-го их число составило 298 против 261 за тот же период 2025 года (рост на 14,2%). Хотя опять же это количество на 25,3% меньше уровня 2024 года, за январь—октябрь которого в коллегию передали 399 споров. Тем не менее в текущем году подросли и шансы на пересмотр кейса (на передачу спора в коллегию), достигнув 2%, тогда как в 2025 году они составляли 1,9%, а в 2024-м — лишь 1,345%.
При этом количество передач в коллегию экономических споров распределялось в текущем году неравномерно.
Самые провальные месяцы — это традиционно январь (24 дела передано) и май (18 дел). Интересно, что низкие показатели также демонстрируют июнь, август и сентябрь (24, 25 и 23 дела соответственно). В то же время июль стал лидером по числу переданных в экономколлегию споров (42), на втором месте — октябрь (37 дел). Падение в январе и мае объясняется праздниками, в августе и сентябре — отпусками, а июнь, вероятно, отражает разбор накопившегося массива жалоб.
В случае передачи спора в коллегию в конце месяца или года рассмотрение дела и вынесение решения происходит в следующем периоде, в статистику которого и попадает итоговый акт. Это объясняет, почему иногда количество итоговых определений экономколлегии превышает количество переданных в нее дел. Всего по итогам десяти месяцев 2024 года коллегия вынесла 417 определений по существу спора, в том же периоде 2025 года — 265, 2026 года — 295.
На повышенной передаче
Как показали последние два года, увеличение размера госпошлин почти не сказалось на количестве судебных споров и желании бизнеса разрешать свои вопросы через подачу исков, констатирует адвокат «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Снижение же количества жалоб с 2024 года может, по его мнению, говорить об уменьшении числа случаев формального обжалования — теперь до ВС чаще доходят более сложные дела, стороны которых готовы нести расходы, чтобы отстоять свою позицию.
«Рост числа передач дел в экономколлегию ВС в 2026 году выглядит позитивно только на фоне провального 2025-го, но до уровня 2024 года работа коллегии по-прежнему не восстановилась»,— отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Адвокат Case by Case Юлия Михальчук тоже считает, что пока рано говорить о «буме пересмотров». «Для заявителя принципиально ничего не изменилось — доля передач составляет 2%. При этом юристу, который может показать существенную ошибку суда и объяснить, как она повлияла на исход дела, хотелось бы иметь реальную перспективу пересмотра, но сейчас это больше похоже на возможность выиграть в лотерее»,— поясняет госпожа Михальчук. Впрочем, господин Учитель полагает, что высокая госпошлина отсекла значительную часть заведомо слабых и «пробных» обращений, что повысило шансы для остальных.
Господин Кравченко также обращает внимание на то, что в 2026 году участились случаи передачи дела в экономколлегию заместителем председателя суда и что арбитражные споры стали иногда добираться и до надзорной инстанции — президиума ВС. По его словам, это повышает мотивацию сторон отстаивать свою позицию до конца, поэтому число жалоб в ВС и дел в экономколлегии, скорее всего, продолжит расти.
Дела особой важности
Среди дел, которые рассматривает экономколлегия ВС, особенно выделяются банкротные споры — в прошлом году на них пришлось около четверти всех кейсов, указывает госпожа Михальчук. Она объясняет повышенное внимание ВС к банкротству экономической ситуацией, а также множеством самостоятельных споров внутри одной такой процедуры.
Юристы отмечают, что среди рассмотренных в 2026 году ВС споров есть важные позиции — например, по последствиям недействительности сделок с облигациями, банкротной добросовестности и субсидиарной ответственности.
Среди позитивных изменений Антон Кравченко указывает и на то, что в ряде случаев экономколлегия ВС формирует довольно объемные абстрактные разъяснения, больше похожие на постановление пленума (например, позиция по делу Павла Дорофеева). Однако заметная часть дел по-прежнему посвящена исправлению элементарных ошибок, когда суды не исследовали доказательства, неверно распределили бремя доказывания или проигнорировали обязательную норму, указывает господин Учитель.
К тому же «с ростом числа жалоб в ВС увеличился массив отказных определений, представляющих собой шаблонную отписку без анализа доводов, из которой иногда невозможно понять не только причину отказа, но и то, изучались ли жалоба и материалы дела по существу», сетует Сергей Учитель. Бизнесу, по его словам, нужен понятный и мотивированный отбор дел в коллегию и качественно отписанные акты по ним. «Хотелось бы, чтобы экономколлегия чаще рассматривала споры, в которых сложны и обстоятельства, и сам правовой вопрос, а закон допускает несколько обоснованных толкований. Именно такие дела впоследствии становятся прецедентами»,— резюмирует госпожа Михальчук.