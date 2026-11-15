Строевой пересмотр

Увеличилось и само количество переданных на рассмотрение экономколлегии ВС бизнес-споров. По итогам десяти месяцев 2026-го их число составило 298 против 261 за тот же период 2025 года (рост на 14,2%). Хотя опять же это количество на 25,3% меньше уровня 2024 года, за январь—октябрь которого в коллегию передали 399 споров. Тем не менее в текущем году подросли и шансы на пересмотр кейса (на передачу спора в коллегию), достигнув 2%, тогда как в 2025 году они составляли 1,9%, а в 2024-м — лишь 1,345%.