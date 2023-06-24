АТОР: отменявшие свои туры туристы после начала урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер» пересматривают решения

Туристы, ранее писавшие заявления на аннуляцию туров, начали обращаться к туроператором с просьбой о их восстановлении. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров. С подобными просьбами туристы стали обращаться после сообщений о начале урегулирования кризиса вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, поясняет АТОР.

«После сообщений на ТВ о начале урегулирования кризиса, туристы, ранее писавшие заявления на аннуляцию туров, бросились звонить турагентам с просьбой их "отозвать" и вопросами "можно ли восстановить путевку"»,— сообщает ассоциация. Туроператоры отмечают, что сегодня, 24 июня, заявлений на аннуляцию было немного, теперь «эти немногие» пересматривают свое решение.

Московские офисы туроператоров будут на связи в понедельник, отметили в АТОР, несмотря на объявленный выходной.

По заявлению Российского союза туриндустрии, большинство туристов рассчитывали, что их запланированный отдых состоится. При этом автобусные туры на юг России начали отменять.

23 июня господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством. Сегодня основатель ЧВК распорядился остановить марш.

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Мария Федотова