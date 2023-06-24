АТОР предупредила о начале отмены автобусных туров на юг России

Туроператоры начали отменять автобусные туры в южные российские регионы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отменяются маршруты из Москвы в Анапу, а также в Ростов-на-Дону.

«Туропертор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком»,— информирует АТОР. Клиентам, которые возвращаются из Анапы в Москву 26 июня, «Мультитур» приобрел билеты на скорый поезд Анапа—Москва. Туроператор также готов передвинуть весь тур с автобусом в даты выезда автобуса.

Все автобусные рейсы в Ростов-на-Дону и из города сегодня отменены, сообщает АТОР. «Продажа билетов не производится»,— говорится в сообщении. Билеты на отмененные рейсы можно сдать в течение 30 дней.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, господин Пригожин заявил, что его бойцы контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством.

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Мария Федотова