Суд в США окончательно отклонил иск Дональда Трампа к WSJ на $10 млрд

По мнению судьи Даррина Гейлса, истец и на этот раз не сумел доказать наличие у ответчиков злого умысла. Судья заявил, что если бы суды наказывали СМИ всякий раз, когда политик отрицает обвинения, то «журналистам немедленно заблокировали бы возможность публиковать критическую или неоднозначную информацию, а это идет вразрез с правом американцев высказывать свое мнение». Кроме того, судья отметил, что авторы соблюли все необходимые стандарты, запросив комментарий у самого господина Трампа и опубликовав его.