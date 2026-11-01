Суд в США окончательно отклонил иск Дональда Трампа к WSJ на $10 млрд
Федеральный окружной суд во Флориде вновь отклонил иск Дональда Трампа на $10 млрд к газете The Wall Street Journal (WSJ), которую тот обвинил в умышленной клевете. Как сообщает WSJ, суд также запретил господину Трампу подавать иск повторно или вносить в него изменения, что ставит в этом деле точку.
Изначально иск к WSJ и ее владельцу Руперту Мёрдоку был подан юристами Дональда Трампа в июле 2025 года. Он касался опубликованной в газете статьи о поздравительном письме скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, подписанном господином Трампом. Президент США неоднократно отрицал авторство письма. В апреле 2026 года этот иск был отклонен. Юристы господина Трампа внесли в него изменения и подали его повторно.
По мнению судьи Даррина Гейлса, истец и на этот раз не сумел доказать наличие у ответчиков злого умысла. Судья заявил, что если бы суды наказывали СМИ всякий раз, когда политик отрицает обвинения, то «журналистам немедленно заблокировали бы возможность публиковать критическую или неоднозначную информацию, а это идет вразрез с правом американцев высказывать свое мнение». Кроме того, судья отметил, что авторы соблюли все необходимые стандарты, запросив комментарий у самого господина Трампа и опубликовав его.