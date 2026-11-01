Импорт дал
Продажи крепкого зарубежного алкоголя выросли на 15%
Розничные продажи крепкого алкоголя, произведенного за пределами постсоветского пространства, за год увеличились на 15%, до 5,1 млн декалитров (дал) в январе—сентябре. Рост рынка обеспечили крупнейшие бренды: спрос на Ballantine’s, Jameson и Jagermeister прибавил 43–51% за год. Это связано в том числе с повышением доступности зарубежного спиртного после повышения минимальных розничных цен в России, что, в свою очередь, привело к существенному росту полочных цен на отечественный алкоголь. Ситуация может поменяться после повышения с 2027 года пошлин на импорт из недружественных стран.
В январе—сентябре в российской рознице продано 5,1 млн дал крепкого алкоголя, разлитого за пределами бывшего СССР, подсчитали в аналитическом проекте A.List. Год к году значение выросло на 15%. Продажи топ-10 востребованных брендов, сформировавших 57% реализации импортного алкоголя в январе—сентябре, увеличились на 29% в годовом выражении, до 2,9 млн дал.
В SimpleWine говорят, что продажи британских марок крепкого спиртного в январе—августе выросли в 2,5 раза год к году. Динамику по другим странам в компании не привели, но сообщили, что в общей сложности импортный алкоголь обеспечил 51% продаж. В основном речь идет о позициях из Франции, Великобритании, Ирландии и Мексики, говорят в SimpleWine.
Самым востребованным зарубежным брендом крепкого алкоголя в России в январе—сентябре аналитики A.List называют виски Ballantine’s холдинга Pernod Ricard. Его продажи в годовом выражении выросли на 51%, до 495,3 тыс. дал. Для ликера Jagermeister аналогичный прирост составил 43%, до 456,6 тыс. дал. Заметно быстрее рынка в топ-10 брендов также растет импортный виски Jameson — на 48% в годовом выражении, до 325,3 тыс. дал за первые девять месяцев года.
Всплеск потребительского интереса к импортному алкоголю произошел в контексте стагнации рынка.
Согласно Росалкогольтабакконтролю, розничные продажи водки, конька, ликеро-водочных изделий и другого крепкого спиртного в России в январе—сентябре составили 87,8 млн дал. Год к году значение выросло всего на 1%. Совокупная доля импортного алкоголя без постсоветских стран в крепком сегменте, исходя из этих данных и подсчетов A.List, за год выросла с 5% до 5,8%.
Растущий спрос именно на зарубежный алкоголь в Ladoga связывают с развитием параллельного импорта и снижением цен. Иногда западные бренды фактически демпингуют, перетягивая спрос, замечают там. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает это в том числе с позицией федеральной розницы, через которую проходит больше 80% продаж виски, рома и ликеров. Сети, по его мнению, предпочитают концентрироваться на узнаваемых брендах.
Вопрос стал острым в контексте повышения минимальных розничных цен, которые с 1 января выросли на 16–28%, и акциза на спирт, прибавившего 11,4% для продукции крепче 18%. Это привело к существенному росту полочных цен на российский алкоголь, он фактически сравнялся с импортом, констатирует коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Это, по его мнению, закономерно сказалось на спросе.
Конкурентным преимуществом импортных позиций руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин считает силу бренда. Потребитель при прочих равных всегда предпочтет всемирно известную марку малоизвестной, объясняет он. Эксперт напоминает, что закрытие в 2022 году представительств международных корпораций и прекращение маркетинговой активности частично подорвали позиции многих марок. Сейчас же импортеры взяли на себя часть усилий по их продвижению, считает господин Брагин.
Но доля импортных брендов в России уже практически достигла потолка, считает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук.
Рисками для этого сегмента Руслан Брагин считает в том числе нестабильность логистических цепочек и ожидаемое повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Правительство может принять решение об увеличении ставки с €3 до €5 за 1 л уже в ноябре (см. “Ъ” от 23 октября). Рост присутствия импорта не влияет на активность российских производителей по выводу новых марок, считает господин Гладыщук.