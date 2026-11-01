Импорт дал

Розничные продажи крепкого алкоголя, произведенного за пределами постсоветского пространства, за год увеличились на 15%, до 5,1 млн декалитров (дал) в январе—сентябре. Рост рынка обеспечили крупнейшие бренды: спрос на Ballantine’s, Jameson и Jagermeister прибавил 43–51% за год. Это связано в том числе с повышением доступности зарубежного спиртного после повышения минимальных розничных цен в России, что, в свою очередь, привело к существенному росту полочных цен на отечественный алкоголь. Ситуация может поменяться после повышения с 2027 года пошлин на импорт из недружественных стран.