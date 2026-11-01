Компенсации не совпали с ранениями
Экс-помощника военного прокурора Чечни обвиняют в мошенничестве с выплатами военнослужащим
Как стало известно “Ъ”, в Грозненском гарнизонном военном суде рассматривается дело о мошенничестве на 90 млн руб. при осуществлении выплат военнослужащим одной из воинских частей Минобороны, дислоцированной в Чечне. По версии следствия, благодаря поддельным справкам военного госпиталя 30 бойцов смогли получить от государства компенсации за несуществующие ранения. Фигуранты, среди которых бывший старший помощник военного прокурора города Шали Александр Степанченко, вину не признали, сделав в суде ряд скандальных заявлений.
По сведениям “Ъ”, помимо майора юстиции Александра Степанченко на скамье подсудимых еще двое жителей Чечни — Ахмед Кагиров и Рахман Ганаев. На момент инкриминируемого преступления Ганаев служил в Росгвардии, а Кагиров был гражданским. Уже в ходе процесса Кагиров и Ганаев заключили контракт с Минобороны об отправке на СВО, куда, впрочем, фигуранты не уехали. Они находятся под наблюдением командования воинской части, тогда как Степанченко — под домашним арестом. Всем троим вменяется мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвинение заканчивает представлять доказательства, в ближайшее время это начнет делать защита.
По версии следствия, подсудимые входили в организованную группу, которая с декабря 2022 года по февраль 2024 года смогла получить от государства незаконные выплаты для 30 бойцов воинской части, дислоцированной в чеченском селе Серноводское. Каждому из них было выплачено за несуществующее ранение по 3 млн руб., половину из которых они «откатили» участникам аферы. Общий ущерб государству следствие оценило в 90 млн руб.
Мошенничество стало возможным благодаря справкам с липовыми печатью и штампом филиала 412-го военного госпиталя, расположенного в Ханкале. Их, как следует из материалов дела, изготовил знакомый Кагирова житель Грозного Хусейн Магомадов, скрывшийся от следствия. Его объявили в розыск и заочно арестовали. Еще два фигуранта — Заурбек Висханов и Шамхан Мусаев — военнослужащие части, бойцы которой получили неправомерные выплаты, погибли на СВО, дела в отношении них прекратили в связи со смертью. Шестой фигурант — временно исполнявший обязанности начальника отделения кадров воинской части Рамзан Музигов — заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов. Его дело выделено в отдельное производство и приостановлено.
Следствие полагает, что Кагиров и Ганаев через Висханова и Мусаева подыскивали бойцов, желающих получить выплаты, и, взяв паспортные данные, передавали их Магомадову. Тот изготавливал справки о ранениях, которые передавались помощнику военного прокурора Степанченко.
Последний организовывал их проверку и отдавал, согласно версии обвинения, кадровику части Музигову, а тот изготавливал приказы командира о единовременной денежной выплате по ранению и вместе с поддельными медицинскими документами направлял их в финансовые органы для оплаты. Следствие указывает, что Александр Степанченко «с использованием своего служебного положения» контролировал «прохождение подложных документов на всех этапах».
На следствии все трое признали вину, однако в суде заявили, что оговорили себя в обмен на обещание следователя приостановить их уголовное преследование, после того как они заключат с Минобороны контракт для отправки на СВО. Впоследствии Степанченко отказали в заключении такого контракта.
Его адвокат, пожелавший остаться неназванным, заявил “Ъ”, что первоначальные показания фигурантов не подтверждаются исследованными в суде материалами дела, а, напротив, опровергаются.
«Так, вещественные доказательства — протоколы осмотров журналов входящей корреспонденции воинской части, справки о ранении, рапорта военнослужащих на выплату единовременной денежной выплаты, выписки из приказов об установлении выплат — выявляют существенные расхождения с вменяемыми периодами передачи этих документов в воинскую часть и также опровергают "признательные показания" Степанченко и Кагирова»,— сказал защитник и добавил, что по сведениям операторов сотовой связи фигуранты в указанный период даже не созванивались.
В деле, по его словам, имеются и другие противоречия. Так, согласно версии следствия, соучастники поделили полученные ими от бойцов деньги уже в сентябре 2023 года, тогда как фактически выплаты еще продолжались до февраля 2024 года, сказал адвокат. Также обвинение гласит, что Кагиров передал Степанченко и другим сообщникам деньги за выплаты военнослужащим тремя траншами — с июня по середину сентября 2023 года. «Однако выписки по его счетам говорят о том, что 15 млн руб. были переведены иным лицам, которых Кагиров в суде назвал истинными организаторами преступной схемы»,— сказал защитник.
По данным “Ъ”, речь идет не только об объявленном в розыск Хусейне Магомадове, но о работавшем в инкриминируемый период следователе ВСО по Уссурийскому гарнизону.
Согласно показаниям Кагирова, 13 млн руб. на его счет он перевел через работавшего вместе с ним дознавателя, а еще 2 млн руб.— лично следователю.
Впрочем, следователь остался в деле только свидетелем, изложив версию о том, что помогал земляку, купив по просьбе Кагирова три иномарки в Южной Корее, которые впоследствии перегнали в Чечню. «Однако она даже не была приведена следователем в обвинительном заключении,— рассказал защитник.— Сам Ахмед Кагиров опроверг данный факт, а суд приобщил направленное им ранее заявление в адрес Главной военной прокуратуры и Главного военного следственного управления СКР о преступлении и фальсификации доказательств по уголовному делу, в частности, о том, что признательные показания фигурантов были подготовлены заранее самим следователем». При этом, по его словам, суд отказался принять сделанные еще весной 2025 года и в 2026 году в целях «собственной безопасности» видеозаписи Кагирова (имеются в распоряжении “Ъ”), на которых фигурант называет в качестве «основного организатора» аферы военного следователя и рассказывает, что подвергся угрозам, а также был избит, в результате чего попал в больницу.
На одном из видео Кагиров заявляет, что оставшийся в статусе свидетеля следователь попросил его «подставить русского прокурора», и он это сделал. По его утверждению, на первом видео он сообщил «всю правду» и «в нем нет никакого Александра Степанченко».
По словам защитника, на днях суд по ходатайству Степанченко получил от операторов сотовой связи данные о телефонных сведениях обвиняемого Музигова с бывшим следователем из Уссурийска, из которых следует, что во вменяемый период они многократно созванивались. «В 2025 году следствие, имея решение суда на исследование записи телефонных соединений фигурантов, их не проверило, а просто скрыло»,— высказал мнение адвокат. Он посетовал, что «суд пока не принял ни одно доказательство защиты, которые опровергают предъявленное подсудимым обвинение».
Тем временем никому из 30 военнослужащих, которым вменяются незаконные выплаты, обвинение так не предъявили. Их дела выделены в отдельное производство и приостановлены, ущерб по делу не возмещен, а эти лица проходят лишь в качестве свидетелей.
Адвокат сообщил, что в связи с имеющимися существенными противоречиями защита намерена добиваться возвращения дела прокурору для доследования.