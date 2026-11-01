Компенсации не совпали с ранениями

Впрочем, следователь остался в деле только свидетелем, изложив версию о том, что помогал земляку, купив по просьбе Кагирова три иномарки в Южной Корее, которые впоследствии перегнали в Чечню. «Однако она даже не была приведена следователем в обвинительном заключении,— рассказал защитник.— Сам Ахмед Кагиров опроверг данный факт, а суд приобщил направленное им ранее заявление в адрес Главной военной прокуратуры и Главного военного следственного управления СКР о преступлении и фальсификации доказательств по уголовному делу, в частности, о том, что признательные показания фигурантов были подготовлены заранее самим следователем». При этом, по его словам, суд отказался принять сделанные еще весной 2025 года и в 2026 году в целях «собственной безопасности» видеозаписи Кагирова (имеются в распоряжении “Ъ”), на которых фигурант называет в качестве «основного организатора» аферы военного следователя и рассказывает, что подвергся угрозам, а также был избит, в результате чего попал в больницу.