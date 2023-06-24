Российский союз туриндустрии: отели не будут отменять брони опоздавших туристов

Российские отели не будут аннулировать брони туристов, которые не смогут прибыть вовремя, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По ее данным, отели вернут денежные средства за неиспользованные дни и в случае отмены бронирования.

В РСТ утверждают, что большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых состоится. Туроператоры также не наблюдают массовых аннуляций туров, заверили в союзе. Там добавили, что продолжают «принимать оперативные меры для защиты прав и интересов туристов».

«Туристы также могут воспользоваться опцией переноса дат поездки, по этим обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если все-таки туристы примут решение отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме»,— сообщил РСТ в Telegram.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. Из Липецка и области отменены автобусные рейсы в Воронежскую область. Трасса М-4 на границе двух областей перекрыта, там образовались пробки.

Российские регионы стали вводить ограничения после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

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Лаура Кеффер