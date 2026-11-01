Binance возобновила вывод средств для основных криптовалют
Криптовалютная биржа Binance восстановила вывод средств в ETH, USDT, USDC, BNB через Ethereum, BNB Smart Chain, Base и Optimism. Площадка сообщила, что покрыла уже 95% убытков от кражи, которую ФБР связывает с хакерами из Северной Кореи.
«Мы продолжим поэтапно восстанавливать вывод дополнительных активов и работу других сетей по мере завершения проверок безопасности. Дальнейшие обновления будут публиковаться через официальные каналы», — указано в сообщении Binance в X. Компании осталось вернуть доступ еще к 5% украденных токенов. Биржа уточняет, что речь идет о низколиквидных активах, поэтому для получения доступа к ним нужно больше времени.
Binance — это крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему ежедневных торгов. В ночь на 30 октября злоумышленники, которые получили доступ к служебной системе для проведения транзакций, украли криптовалюту примерно на $6,3 млрд. Такую же сумму площадка зарезервировала для возмещения убытков.