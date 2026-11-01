«Белавиа» расправит крылья

Конечно, можно дальше проводить аналогию. Если у белорусских коллег, авиакомпании, будут доступны все официальные запчасти, то существуют варианты, условно, "серого" импорта компонентов в РФ. Но есть понятие "сертификат конечного пользователя". Те, кто занимаются контролем американских санкций станут сфокусированы на этом участке. Таким образом и белорусская авиакомпания окажется под пристальным контролем регуляторов. Поэтому, скорее, мы увидим, как ограничения могут сниматься, что это будет поэтапно. Возможно, сделано эир именно для политических решений, чтобы показывать, что можно договариваться методом кнута и пряника. Вот это демонстрация такого "пряника"».