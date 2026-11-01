«Белавиа» расправит крылья
Что означает снятие с авиакомпании санкций США
Власти США разрешили корпорации Boeing напрямую работать с белорусским перевозчиком «Белавия». Теперь авиакомпания сможет покупать запчасти, компоненты самолетов и получать программное обеспечение по уже имеющимся лайнерам. Ограничения сняло Министерство торговли США.
У «Белавиа» также появилась возможность вести переговоры о приобретении новых Boeing. Это положительная новость и для российского рынка, заметил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:
«Напрямую на Россию как минимум формально решение не должно влиять. С другой стороны, мы понимаем, что это уже прецедент: санкции были введены, а потом снимаются, причем не с Белоруссии, а с конкретной авиакомпании, и касается договоренность конкретного производителя самолетов.
Но тут есть еще такой момент, что не все может быть доступно, как было до введения ограничений. Лайнеры имеют компоненты на борту в том числе европейские, а ЕС свои санкции не отменял. Но, повторюсь, это создает прецедент демонстрации того, как могут сниматься санкции в том числе в России, если будут достигнуты определенные договоренности.
Конечно, можно дальше проводить аналогию. Если у белорусских коллег, авиакомпании, будут доступны все официальные запчасти, то существуют варианты, условно, "серого" импорта компонентов в РФ. Но есть понятие "сертификат конечного пользователя". Те, кто занимаются контролем американских санкций станут сфокусированы на этом участке. Таким образом и белорусская авиакомпания окажется под пристальным контролем регуляторов. Поэтому, скорее, мы увидим, как ограничения могут сниматься, что это будет поэтапно. Возможно, сделано эир именно для политических решений, чтобы показывать, что можно договариваться методом кнута и пряника. Вот это демонстрация такого "пряника"».
В руководстве белорусской авиакомпании «Белавиа» подчеркнули, что смягчение ограничений стало возможно после трехчасовых переговоров президента Александра Лукашенко с делегацией США. На встрече в сентябре Белый дом согласился разморозить белорусские средства. Также по договоренности Соединенные Штаты сняли санкции с предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром», а Минск освободил 25 заключенных.