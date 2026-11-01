Бандиты вернулись к 90-м
Поймали группировку, пытавшую программиста ради криптокошельков
Как стало известно “Ъ”, в Иваново силовики взяли целую бригаду рэкетиров, действовавшую в стиле 90-х годов. Узнав из соцсетей, что молодой человек часто меняет иномарки, ездит за границу и вообще много тратит, они захватили его в заложники, били и пытали, пока жертва не выплатила им в том числе в криптовалюте около 85 млн руб.
Граждане Антонов, Червяков, Бронников, Козлов и Зайнутдинов обвиняются региональным СУ СКР в похищении человека и разбое (ст. 127 и 162 УК РФ), причем преступления совершены из корыстных побуждений, с применением оружия и предметов, которые можно использовать в качестве него, а также в насилии, опасном для жизни и здоровья потерпевшего.
По версии следствия, летом этого года обвиняемые узнали из соцсетей о молодом человеке, который, судя по фотографиям в соцсетях, имеет в своем парке Ferrari, пару BMW и Mercedes, часто ездит за границу и вообще ведет богемный образ жизни. Данная модель поведения никак не соответствовала окружающей обстановке — Ивановская область считается одним из беднейших регионов страны.
Установив за парнем наблюдение, гангстеры выяснили, что ему чуть за двадцать и он, являясь программистом, поставляет продукцию для крупных компаний.
6 сентября фигуранты захватили жертву, отправившуюся в магазин. Пленника заковали в наручники и на автомобиле Peugeot, который был куплен у угонщиков, вывезли в ГСК «Энергетик». В одном из его боксов одетые в балаклавы и вооруженные пистолетами бандиты около пяти часов избивали программиста, обещали пытать его утюгом и паяльником и проч., если он не выдаст им деньги, пароли от мобильных телефонов и от криптокошельков.
Пленник терпел, пока ему не решили отрезать уши.
Так бандиты получили 1 млн руб., которые тот хранил дома наличными, Iphone и MacBook, после чего покинули квартиру. Затем их сообщники провели четыре операции по переводам 10.3961565 BTC (биткойн) с криптокошельков пленника на криптокошелек неизвестного лица. После этого злоумышленники вывезли жертву в лес и бросили там со связанными руками.
По некоторым данным, выйти на фигурантов удалось после того, как в городе из-за очередной атаки дронов ВСУ вырубили интернет.
Пользовавшиеся мессенджерами бандиты перешли на обычную связь, что и помогло сотрудникам УФСБ, полиции и Росгвардии их вычислить и задержать. Причиненный программисту ущерб превысил 84 млн руб.
Бандиты же потратили часть средств на то, чтобы купить себе квартиры и машины.
Расследование находится на контроле прокуратуры Ивановской области. На днях в суде при избрании мер пресечения она поддержала соответствующие ходатайства следствия. Обвиняемых сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Тем более что познакомились они в колониях, где отбывали сроки за тяжкие преступления.