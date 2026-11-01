Посольство РФ в Гааге потребовало расследовать осквернение советского мемориала
Российское посольство в Гааге потребовало от властей провести расследование акта вандализма на советском военном кладбище в провинции Утрехт. За год мемориал был осквернен уже дважды, заявили в диппредставительстве.
«Рассчитываем, что на этот раз компетентные органы Королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений», — рассказали ТАСС представители министерства. По их мнению, в предыдущий раз власти не предприняли достаточных мер, поскольку виновные так и не были найдены. На данный момент посольство следит за ситуацией и поддерживает контакт с руководством кладбища, добавили они.
Впервые мемориал «Советское поле славы» подвергся осквернению 10 июля, когда 144 надгробия, обелиск и мемориальная стена были разрисованы красной краской. Среди надписей были «К черту Зеленского», «К черту Путина» и «К черту коммунизм». Также присутствовала аббревиатура неонацистской организации. 31 октября акт вандализма повторился: стелу памяти Героев Великой Отечественной войны и прилегающую к ней стену исписали надписями «К черту беженцев» и «Не против русских, а против коммунистов», передает RTV Utrecht. По словам руководителя кладбища Ремко Рейдинга, в прошлый раз вычислить мародера не удалось: за несколько дней до происшествия в две из четырех камер ударила молния. В этот раз, по его словам, камеры были в рабочем состоянии.
На «Советском поле славы» похоронены 865 советских солдат, попавших в лагерь Амерсфорт в качестве военнопленных во время Второй мировой войны.