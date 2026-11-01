Посольство РФ в Гааге потребовало расследовать осквернение советского мемориала

«Рассчитываем, что на этот раз компетентные органы Королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений», — рассказали ТАСС представители министерства. По их мнению, в предыдущий раз власти не предприняли достаточных мер, поскольку виновные так и не были найдены. На данный момент посольство следит за ситуацией и поддерживает контакт с руководством кладбища, добавили они.