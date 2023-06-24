В Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Павловск Воронежской области. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Что стало причиной ЧП, не уточняется.

Днем в Воронеже произошел пожар на нефтебазе, причина неизвестна. Воронежский губернатор Александр Гусев говорил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе. В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции.

Ограничения в российских регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер