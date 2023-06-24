В Воронеже загорелась нефтебаза

В Воронеже произошел пожар на нефтебазе, причина пока неизвестна. Корреспондент «Ъ» сообщает, что был нанесен удар в микрорайоне Озерки или рядом с ним. В городе звучит сирена, по улицам едут колонны пожарных машин и скорой помощи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в городе тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. «На месте работает более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что вооруженные силы РФ проводят в регионе «необходимые оперативно-боевые мероприятия».

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер