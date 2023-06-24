Воронежский губернатор сообщил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе

В Воронежской области в рамках режима контртеррористической операции (КТО) вооруженные силы РФ проводят «необходимые оперативно-боевые мероприятия», сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Подробности он не привел, но пообещал информировать о развитии ситуации.

До этого глава региона написал, что в социальных сетях публикуется много недостоверной информацией, связанной с продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области. Он напомнил об ответственности за публикацию подобных сообщений.

Режим КТО в Москве, в Воронежской и Московской областях ввели сегодня, 24 июня. Эти меры приняли после того, как накануне основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело. Власти утверждали, что в центре Воронежа обстановка спокойная.

Какие ограничения вводит режим КТО — читайте в материале «КТО куда».

Лаура Кеффер