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В центре Воронежа спокойная обстановка после введения режима КТО

В Воронеже после введения режима контртеррористической операции, на улицах в центре города спокойно. Военной техники или усиленных патрулей полиции нет. За полчаса нахождения в центре корреспондент «Ъ» не встретил ни одного полицейского.

В одной из военных частей в центре ситуация спокойная: солдаты как обычно охраняют периметр здания.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры приняты в целях пресечения возможных терактов.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. Он говорил о направлении бойцов ЧВК в Ростов, а к утру 24 июня заявил, что контролирует все военные объекты города. Власти Ростовской области отменили все массовые мероприятия, жителям рекомендовали не выходить из своих домов.

Ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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