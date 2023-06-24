Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Аэропорт Внуково сообщил, что работает в штатном режиме на фоне введенного в Москве режима контртеррористической операции (КТО). В Шереметьево сказали ТАСС, что обеспечивают безопасность рейсов «по требуемым регламентам», Домодедово также «обслуживает все рейсы согласно расписанию».

В РЖД заявили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем ходят по графику. «На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта»,— рассказали в холдинге.

Режим КТО в Москве, а также в Воронежской и Московской областях ввели сегодня, 24 июня. В столице отменили все массовые мероприятия, школьные выпускные перенесли на неделю.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как накануне основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Он заявил, что к утру ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин назвал ситуацию в городе сложной, но пообещал принять меры. Он считает действия господина Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину. ФСБ возбудила уголовное дело.

Лаура Кеффер